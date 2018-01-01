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      Палата представителей проголосовала за передачу процесса импичмента в Сенат США

      15.01 22:59Распечатать

      Фото: Michael Reynolds/EPA-EFE

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Палата представителей США проголосовала за передачу в Сенат США двух статей импичмента в отношении президента Дональда Трампа, утвердив при этом конгрессменов, которые представят данные обвинения.

      Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси назвала утвержденные кандидатуры так называемых "менеджеров" импичмента. В пользу их назначения представляющими обвинения в адрес Трампа проголосовали 228 членов палаты представителей, 193 конгрессмена выступили "против".

      Главным "менеджером" обвинения в процессе импичмента Трампа в Сенате США будет председатель Комитета палаты представителей по разведке Адам Шифф.

      Глава республиканского большинства в Сенате США Митч Макконелл днем ранее, 14 января, заявил о том, что ожидает начала процедуры рассмотрения обвинения в рамках процесса импичмента Трампа в следующий вторник, 21 января.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Дональд Трамп, импичмент, Сенат США, палата представителей США

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