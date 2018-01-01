Россияне потратили больше $1 млрд в мобильных приложениях за год

Россияне в течение 2019 года скачали на 35% больше мобильных приложений, чем в 2016 году — более 5 млрд. Россия стала шестой в мире по количеству загрузок, сообщает исследовательская компания App Annie.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"За 2019 год пользователи во всём мире скачали 204 млрд приложений. Это на 46% больше, чем в 2016 году. В 2016 году пользователи из России за год потратили на 155% меньше денег, чем в 2019. Общемировые расходы в приложениях составили $120 млрд.По данным App Annie, в прошедшем году россияне скачали 5125 млн приложений, провели в них в среднем по 3 часа 40 минут и потратили $1,06 млрд.Больше всего денег пользователи тратили в приложении «Вконтакте», музыкальном стриминге Boom и онлайн-кинотеатре Ivi. Самой кассовой игрой 2019 года в России стала Game of Sultans.По количеству загрузок среди всех приложений в топ-3 оказались WhatsApp, «Сбербанк Онлайн» и «Вконтакте». Среди мобильных игр чаще всего загружали Color Bump 3D, на втором месте Brawl Stars, на третьем — Run Race 3D.Больше всего времени среди шопинг-приложений в 2019 году россияне проводили в Avito, которое опередило Aliexpress и Wildberries.Главным приложением для коммуникации стали GetContact, позволяющее блокировать спам. На втором месте — приложение оператора связи «Теле 2», на третьем — F3, позволяющее общаться анонимно.Как сообщается, в 2019 году в России доля приложений в категории «Еда» выросла на 224% по сравнению с 2018 годом. В TikTok россияне провели 55 миллионов часов в прошедшем году.Пользователи со всего мира в 2019 году загрузили 204 миллиарда приложений - это на 46% больше результатов 2016 года. В топ-5 вошли Китай, Индия, США, Бразилия и Индонезия. Россия стала шестой по числу загружаемых приложений - в 2019 году россияне скачали 5125 миллионов приложений (это на 35% больше, чем в 2016 году). Пользователи проводили в мобильных приложениях в среднем по 3 часа 40 минут, что на 35% больше, чем в 2017 году. Россияне в 2019 тратили на мобильные приложения 2,5 часа, что на 10% больше результатов двухлетней давности.Пользователи потратили в приложениях $120 млрд, что более чем в 2 раза больше результатов 2016 года. Расходы на рекламу в 2020 достигнут рекордной отметки и возрастут до $240 млрд, что на 26% больше результатов 2019 года.Мобильные игры в 2019 - самые популярные игры на планете. На игры приходится 72% трат пользователей среди всех мобильных приложений - $86 миллиардов, и к 2020 году эта цифра превысит $100 млрд. В целом в 2019 году на мобильные игры пользователи потратили на 25% больше, чем на все остальные виды игр вместе взятые.