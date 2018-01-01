Предложения Путина: укрепление суверенитета России и рост социальной ответственности государства

Фото: Пресс-служба Президента РФ

Послание Федеральному Собранию-2020 стало намного более значимым и неожиданным как по своему содержанию, так и последствиям по сравнению с предыдущими обращениями Президента РФ.

в частности, в плане майских указов – прим. ред

"Наша страна с её огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой". "Наша страна с её огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой".