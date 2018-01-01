Глава ФНС Мишустин согласился занять должность премьер-министра РФ – Кремль

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      Предложения Путина: укрепление суверенитета России и рост социальной ответственности государства

      20:35Распечатать

      Фото: Пресс-служба Президента РФ

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Послание Федеральному Собранию-2020 стало намного более значимым и неожиданным как по своему содержанию, так и последствиям по сравнению с предыдущими обращениями Президента РФ.

      В новом Послании Федеральному Собранию были предложены меры, требующие увеличения расходов бюджета и серьезных законодательных изменений в стране. В частности, Владимир Путин отметил необходимость дополнительных мер для улучшения рождаемости с учетом сложной демографической ситуации.

      Предложения о повышении господдержке в сфере материнского капитала и других мер звучали и раньше, но, по оценкам исполняющего обязанности министра финансов РФ Антона Силуанова, а также главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, новые меры являются наиболее затратными по сравнению предложениями, выдвигавшимися до этого.

      Акцент на мерах по улучшению демографии в России и предлагаемое увеличение государственной поддержки в этом плане показывают стремление повысить социальную ответственность государства.

      Предложения по внесению поправок в Конституцию РФ в рамках Послания Федеральному Собранию–2020 в целом можно трактовать как перезапуск системы власти в России с более высокой социальной ответственностью нового правительства и государственных чиновников перед гражданами страны.

      Предлагаемое наделение полномочий Госдумы по утверждению и назначению премьер-министра России и членов правительства является вполне явным шагом в сторону повышения социальной ответственности правительства.

      К этому же относится и предложение Владимира Путина запретить двойное гражданство для госслужащих, данная мера позволит повысить ответственность государственных чиновников в плане работы в интересах России и ее граждан, а не каких-либо других государств.

      Голосование, которое в дальнейшем пройдет среди граждан РФ по этим и другим предложениям Владимира Путина, подразумевающим изменения в Конституцию РФ, подчеркивает высокую значимость сделанных мер.

      Отставка правительства во главе с Дмитрием Медведевым, произошедшая после выступления Владимира Путина в рамках Послания Федеральному Собранию, стала наиболее неожиданным последствием обращения главы государства.

      Формальное прекращение работы прежнего правительства, назначения нового временного главы правительства РФ является как сигналом о серьезности выдвинутых предложений, так и в определенном смысле, подведением итогов работы прежнего кабинета министров: работа по реализации поручений Президента РФ (в частности, в плане майских указов – прим. ред.), а также начале реализации Национальных проектов – в частности, по национальному проекту "Демография" была сочтена как недостаточно эффективная.

      Для государственного аппарата России произошедшая "встряска" является наиболее сильной за многие последние годы. Речь идет о "перезапуске" системы власти в России с более высокой ответственностью нового правительства и государственных чиновников перед гражданами страны и необходимостью добиваться осязаемых результатов в улучшении жизни населения России.

      С учетом выдвинутых предложений и уже начавшихся изменений в системе власти стоит отметить, что ключевое заявление Владимира Путина в Послании Федеральному Собранию прозвучало в конце выступления главы государства. Путин подчеркнул, что "Россия должна оставаться сильной президентской республикой":

      "Наша страна с её огромной территорией, сложным национально-территориальным устройством, многообразием культурно-исторических традиций не может нормально развиваться, я скажу больше, просто существовать стабильно в форме парламентской республики. Россия должна оставаться сильной президентской республикой".


      Данная оценка имеет первостепенное значение в плане дальнейшего развития России. Решения о форме государственного управления страны в виде сильного центра, а не аморфной парламентской структуры с учетом размера территории и традиций России, а также приоритете российского законодательства над международным является ключевым для реализации поставленных целей в интересах граждан России на территории страны, а не в интересах каких-либо других государств или наднациональных структур.

      Рубрики: Президент, Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, социальная ответственность, Конституция РФ, Послание Федеральному Собранию

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