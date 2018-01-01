Глава ФНС Мишустин согласился занять должность премьер-министра РФ – Кремль

ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Население стран Персидского залива садится на кредитную иглу

      19:42Распечатать
      Москва, 15 января - "Вести.Экономика" Хотя банки Саудовской Аравии и ОАЭ могут рассчитывать на бурный рост кредитования в 2020 году, рост доходов может быть медленным, так как более низкие процентные ставки оказывают давление на размер прибыли.

      Ожидается, что кредитование в ОАЭ получит поддержку на фоне размещения в Дубае шестимесячной выставки, в которой примут участие 190 стран. Кроме того, согласно прогнозам Bloomberg, экономический рост составит 2,5%, а не 1,6% как в прошлом году. Региональная экспансия банков ОАЭ может увеличить доходы, поскольку программа ипотеки в Саудовской Аравии, поддерживаемая правительством, стимулирует спрос на ипотечные кредиты.

      «Экспо-2020 - ключевой катализатор, который может стимулировать как корпоративные, так и потребительские расходы, дав толчок развитию туризма. Сейчас наблюдается улучшение объемов кредитования в Саудовской Аравии, восстановление роста кредитования в Турции в IV квартале 2019 года и значительный объем в Египте. Эти тенденции будут способствовать росту кредитования банков ОАЭ в 2020 году», - заявил аналитик JPMorgan Chase & Co. Нареш Биландани.

      Прогноз прибыли не так определен, поскольку снижение ставок ФРС повлияло на снижение доходов банков от расходов по кредитам. Центробанки в Персидском заливе, как правило, идут в ногу с ФРС, пытаясь защитить привязку своих валют к доллару. В 2019 году объем плохих кредитов в ОАЭ достиг самого высокого уровня за последние 5 лет на фоне падения цен на недвижимость.

      «Избыточное предложение на рынке недвижимости ОАЭ может привести к риску снижения наших ожиданий в отношении обесценения в 2020 году. Растущий геополитический риск в регионе Ближнего Востока и Северной Африки также может преподнести негативные сюрпризы стоимости риска», - сказал Биландани.

      По его словам, средний рост кредитования у ведущих кредиторов ОАЭ может увеличиться на 5-6% в этом году, в то время как в 2019 году он составлял 4%.

      Ипотечные кредиты Саудовской Аравии

      В соседней Саудовской Аравии кредиты могут увеличиться в среднем на 7%, в 2019 году они составляли 6%, отметил Биландани.

      Розничная ипотека в Саудовской Аравии останется ключевым фактором кредитования после того как в III квартале она выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом, рост объемов общего кредитования составил 4%, сказал он.

      В 2018 году королевство запустило программу гарантирования кредитов, чтобы улучшить доступ к финансированию жилья и поддержать авансовые платежи в рамках плана крон-принца бин Салмана по диверсификации экономики и снижению ее зависимости от нефти.

      «Корпоративные объемы также начинают расти», - сказал Биландани.

      В 2020 году рост чистой прибыли в крупнейших банках Саудовской Аравии может замедлиться до 4% по сравнению с 14% в прошлом году, поскольку затраты на содержание депозитов превышают рост депозитов, сказал Биландани.

      Перспективы банков Персидского залива поддерживаются государственными инвестициями в инфраструктуру, включением в индекс MSCI и активностью в сфере слияний и поглощений, хотя потенциальными рисками являются более медленные реформы и цены на нефть.

      «Имущество и долг бросают тень на оценки ОАЭ, но трансформация через M&A станет ключом к перспективам после 2020-21 годов», - отмечает Эдмонд Кристу, финансовый аналитик.

      Банки Саудовской Аравии будут обращаться к фонду национального благосостояния, чтобы поддержать кредитование, поскольку правительство сокращает расходы, говорит Аарти Чандрасекаран из Shuaa Capital. И хотя у всех банков в регионе будет отмечено снижение чистой процентной маржи в течение этого года, более низкие процентные ставки «положительно повлияют на рост кредитования и кредитное качество банковского сектора», сказала она.

      Во второй половине года мегапроекты в Саудовской Аравии будут стимулировать кредитование, отмечают аналитики Arqaam Capital Ltd. во главе с Яапом Мейером. Перспективы банков в Совете сотрудничества стран Залива в 2020 году будут непростыми, однако признаки того, что ФРС сохранит процентные ставки, означают, что «среднесрочные перспективы заметно улучшились».

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Саудовская Аравия, ОАЭ

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить