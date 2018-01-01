Население стран Персидского залива садится на кредитную иглу

Хотя банки Саудовской Аравии и ОАЭ могут рассчитывать на бурный рост кредитования в 2020 году, рост доходов может быть медленным, так как более низкие процентные ставки оказывают давление на размер прибыли.

Ипотечные кредиты Саудовской Аравии

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"Ожидается, что кредитование в ОАЭ получит поддержку на фоне размещения в Дубае шестимесячной выставки, в которой примут участие 190 стран. Кроме того, согласно прогнозам Bloomberg, экономический рост составит 2,5%, а не 1,6% как в прошлом году. Региональная экспансия банков ОАЭ может увеличить доходы, поскольку программа ипотеки в Саудовской Аравии, поддерживаемая правительством, стимулирует спрос на ипотечные кредиты.«Экспо-2020 - ключевой катализатор, который может стимулировать как корпоративные, так и потребительские расходы, дав толчок развитию туризма. Сейчас наблюдается улучшение объемов кредитования в Саудовской Аравии, восстановление роста кредитования в Турции в IV квартале 2019 года и значительный объем в Египте. Эти тенденции будут способствовать росту кредитования банков ОАЭ в 2020 году», - заявил аналитик JPMorgan Chase & Co. Нареш Биландани.Прогноз прибыли не так определен, поскольку снижение ставок ФРС повлияло на снижение доходов банков от расходов по кредитам. Центробанки в Персидском заливе, как правило, идут в ногу с ФРС, пытаясь защитить привязку своих валют к доллару. В 2019 году объем плохих кредитов в ОАЭ достиг самого высокого уровня за последние 5 лет на фоне падения цен на недвижимость.«Избыточное предложение на рынке недвижимости ОАЭ может привести к риску снижения наших ожиданий в отношении обесценения в 2020 году. Растущий геополитический риск в регионе Ближнего Востока и Северной Африки также может преподнести негативные сюрпризы стоимости риска», - сказал Биландани.По его словам, средний рост кредитования у ведущих кредиторов ОАЭ может увеличиться на 5-6% в этом году, в то время как в 2019 году он составлял 4%.В соседней Саудовской Аравии кредиты могут увеличиться в среднем на 7%, в 2019 году они составляли 6%, отметил Биландани.Розничная ипотека в Саудовской Аравии останется ключевым фактором кредитования после того как в III квартале она выросла на 31% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом, рост объемов общего кредитования составил 4%, сказал он.В 2018 году королевство запустило программу гарантирования кредитов, чтобы улучшить доступ к финансированию жилья и поддержать авансовые платежи в рамках плана крон-принца бин Салмана по диверсификации экономики и снижению ее зависимости от нефти.«Корпоративные объемы также начинают расти», - сказал Биландани.В 2020 году рост чистой прибыли в крупнейших банках Саудовской Аравии может замедлиться до 4% по сравнению с 14% в прошлом году, поскольку затраты на содержание депозитов превышают рост депозитов, сказал Биландани.Перспективы банков Персидского залива поддерживаются государственными инвестициями в инфраструктуру, включением в индекс MSCI и активностью в сфере слияний и поглощений, хотя потенциальными рисками являются более медленные реформы и цены на нефть.«Имущество и долг бросают тень на оценки ОАЭ, но трансформация через M&A станет ключом к перспективам после 2020-21 годов», - отмечает Эдмонд Кристу, финансовый аналитик.Банки Саудовской Аравии будут обращаться к фонду национального благосостояния, чтобы поддержать кредитование, поскольку правительство сокращает расходы, говорит Аарти Чандрасекаран из Shuaa Capital. И хотя у всех банков в регионе будет отмечено снижение чистой процентной маржи в течение этого года, более низкие процентные ставки «положительно повлияют на рост кредитования и кредитное качество банковского сектора», сказала она.Во второй половине года мегапроекты в Саудовской Аравии будут стимулировать кредитование, отмечают аналитики Arqaam Capital Ltd. во главе с Яапом Мейером. Перспективы банков в Совете сотрудничества стран Залива в 2020 году будут непростыми, однако признаки того, что ФРС сохранит процентные ставки, означают, что «среднесрочные перспективы заметно улучшились».