Что помешает США выиграть Холодную войну 2.0?

Чтобы выиграть новую холодную войну, США должны использовать свое технологическое превосходство в частном секторе. Однако победа будет невозможна, если Пентагон по-прежнему намерен полагаться на устаревшие и непродуктивные процессы.

Москва, 15 января - "Вести.Экономика"Объявив о том, что он будет добиваться выдвижения на пост президента США от Республиканской партии, Джордж Буш отчитал президента Билла Клинтона за слишком мягкий подход к Китаю. Клинтон «допустил ошибку, назвав Китай стратегическим партнером», сказал Буш, добавив, что Китай - «стратегический конкурент». Это признание лежало и в основе призыва президента Барака Обамы к «развороту на Азию». Россия тоже не скрывала своих глобальных амбиций. И Пекин, и Москва инвестируют в новые технологии, пишут авторы The National Interest. В 2007 году Китай удивил Пентагон успешным испытанием противоспутникового оружия, теперь американские стратеги озабочены настроем России и новым классом гиперзвукового оружия в Китае. Отрасли военной промышленности обеих стран стали главными конкурентами. Более того, в определенных сегментах они способны превзойти возможности США.Независимо от того, признают ли политики это или нет, но США не только вовлечены в новую холодную войну и гонку вооружений, но и сталкиваются с новой ситуацией, когда дефицит способностей будет уже невозможно игнорировать.Чтобы добиться успеха в новой среде, США должны поощрять развитие инноваций в оборонной области, укреплять возможности промышленного производства и избегать любых действий, которые заставят компании вообще отказаться от оборонного сектора. Увы, система, которая существует сейчас, поступает строго наоборот.Например, оборонное приобретение. Управление этим процессом слишком громоздкое. Слишком часто выигрышные контракты погрязают в бюрократии. Действующие законы и нормативные акты, регулирующие оборонное приобретение, больше мешают, чем помогают, отталкивая коммерческие компании. Чтобы получать положительные оценки по предыдущим правительственным контрактам США, создается Catch-22 (Уловка-22) для новых технологических стартапов, которые никогда не будут участвовать в гонке.Регулирование и надзор оборонного приобретения не должны перекрывать кислород инновациям. Бюрократия губительна. Требование предоставлять бесконечный поток данных для контрактов переходит все границы. Для тех, кто изготавливает мелкие детали и критически важные технологии, требования настолько обременительны, что снижают и без того незначительную прибыль. Инновации тонут под тяжестью регулирования. И хотя Конгресс хочет контролировать ценообразование, чрезмерное регулирование дает обратный эффект. Новые законы и нормативные акты лишь усугубят неопределенность и не позволят компаниям вступать в партнерские отношения с министерством обороны, когда необходимо внедрять новые идеи и технологии. Снизить затраты помогут рыночные силы, а не чрезмерное регулирование. Есть причина, по которой частные космические предприятия грозят обойти усилия НАСА или, по крайней мере, реализовать их за небольшую часть стоимости.Конгресс и министерство обороны должны приспособиться к технологической отрасли, а не ждать, что технологическая отрасль приспособится к ним. Технологические фирмы часто получают высокую прибыль, но и сталкиваются с высокими затратами на исследования и разработки. Если правительственные чиновники попытаются ограничить прибыль до 15%, фирмы с критическими возможностями не станут работать с Пентагоном, а те, кому нужны правительственные контракты, не смогут претворять в жизнь инновации. То, что о Google написали все СМИ, когда компания отказалась работать с Пентагоном, одновременно помогая Китаю, это исключение из правил. Большинство фирм - патриоты, но на одном патриотизме денег не заработать. Многие лишаются возможностей, чтобы работать с правительством. Когда бюрократы ограничивают прибыль, у технологических фирм возникает вопрос, стоит ли им избегать государственных контрактов.Значение имеет и проворство, и оперативность. За время, необходимое для постройки корабля, технологии могут пережить смену целых поколений. Негибкие контракты, определяющие технологические характеристики во время первоначального распределения, приведут к тому, что при запуске корабля его бортовые компьютеры и программное обеспечение будут устаревшими.Руководство при администрациях Обамы и Трампа, постоянное принятие решений вместо надлежащего бюджетирования еще больше затрудняют планирование инвестиций в новые технологии и платформы. Например, ВМФ: покупка корабля может привести к созданию рабочих мест на верфи, но отсрочка или приостановка закупок может навсегда нанести ущерб производству, поскольку сотрудники начнут искать работу в другом месте. Правительство должно сыграть свою роль.Однако вместо того, чтобы реализовывать микроуправление, оно должно сохранять важнейшие производственные мощности в Северной Америке и защищать технологические фирмы и военных производителей от приобретения иностранными конкурентами. Оно должно сосредоточиться на расширении возможностей и технологической базы, а не на микроуправлении прибылью и процессами, которые лучше оставить для свободного рынка. Плохое управление оборонной промышленностью скорее разрушает возможности, чем расширяет их. И в США нет предела совершаемым ошибкам. Чтобы выиграть новую холодную войну, США должны использовать свое технологическое превосходство в частном секторе. Однако победа будет невозможна, если Пентагон по-прежнему намерен полагаться на устаревшие и непродуктивные процессы.