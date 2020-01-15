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      США и Китай подписали предварительное торговое соглашение

      15.01 21:57Распечатать

      Фото: Erik S. Lesser/EPA-EFE

      Москва, 15 января - "Вести.Экономика". Власти США и Китая поставили свои подписи под документом документом в рамках "первой фазы" двустороннего торгового соглашения.

      С американской стороны документ подписал президент США Дональд Трамп, с китайской – вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Администрация Трампа на своей странице в соцсетях опубликовала трансляцию церемонии, проходившей в резиденции президента США в Вашингтоне.

      Телеканал CNBC опубликовал содержание подписанного соглашения (pdf).

      В рамках документа, в частности, предполагается, что Китай в течение 30 дней после вступления соглашения в силу опубликует план действий по усилению защиты прав на интеллектуальную собственность.

      В соглашении "первой фазы" также указаны обязательства КНР по запрету передачи информации, содержащей торговые секреты. Власти КНР также обязались увеличить закупки товаров США в сфере промышленности, энергетики и сельского хозяйства на $200 млрд в течение двух лет.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, торговое соглашение, Дональд Трамп, Лю Хэ

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