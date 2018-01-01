Может ли ИГИЛ взять под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ирака?

Как всегда, страх перед санкциями создает те рычаги, которые нужны Трампу в этой игре в кошки-мышки с Ираном. И на этот раз это тот рычаг воздействия на Ирак, который способен вывести американские и иранские войска из страны по понятным причинам.

Чего хотят иракцы?

Добыча нефти в Ираке

Самая большая угроза для иракской нефти

Москва, 15 января - "Вести.Экономика".Что может понравиться ИГИЛ (запрещена на территории России) больше этого?! Это опустошило бы Ирак, потому что угрозы санкций подразумевают блокирование доступа к счету Ирака, расположенному в США, где хранятся все нефтяные доходы. Эта угроза сохранится, если Ирак попытается вывести американские войска из страны.Это означает временную победу для Ирана. Вывести иранские войска далеко не так просто, потому что грань между государственными и негосударственными субъектами размыта.Несколько недель назад ожидалось сокращение численности вооруженных сил США в Ираке, но сейчас это маловероятно из-за последствий. Сама военная база, на которую Иран напал после убийства генерала Сулеймани, уже готовилась к сокращению сил. В дополнение к угрозе санкций против нефтяных денег вывод американских войск открыл бы дверь для возвращения ИГИЛ.В этом вопросе нет единого мнения, если не считать тот факт, что никто не хочет, чтобы Ирак стал полем битвы между США и Ираном.Это справедливо, и иракцам было очень трудно наслаждаться чем-то вроде суверенитета после падения Саддама Хусейна. Хотя иракский парламент проголосовал за выход американских войск, это было не единодушное мнение. Ни сунниты парламента, ни иракские курды не участвовали в голосовании.Шиитские группировки в Ираке настаивают на выводе США, но сунниты и курды считают, что это создает опасную возможность для того, чтобы проиранские шиитские группировки получили еще больший контроль над центральным правительством в Багдаде.Не обязательно, что они захотят крупного присутствия американских войск, скорее, они боятся полного вывода войск, что сделает их чрезмерно уязвимыми для проиранских сил.В этой атмосфере в некоторых суннитских кругах уже ведутся разговоры о создании еще одной автономной области, наподобие той, что управляется Региональным правительством Курдистана (КРГ) на севере Ирака. В суннитский регион войдут провинции Анбар, Саладин, Ниневия и Дияла, вся нефть Басры достанется проиранским группировкам. Суннитские лидеры упоминают это как один из вариантов.Распад Ирака и так прогрессировал до последнего противостояния между Ираном и США. Страна балансирует на грани анархии с 2003 г., когда одна партия, Баас, была разрушена, а Ираком начали "управлять" несколько партий с еще более мелкими фракциями и слабой армией, на которые легко влияли проиранские ополченцы-шииты. Но это не просто межконфессиональный конфликт.В массовых протестах, которые угрожали хрупкой стабильности Ирака, участвовали шииты против шиитов. Ни сунниты, ни курды не были вовлечены в них. Они просто осторожно наблюдали за происходящим.Одна из самых больших ошибок, которую совершает обычный западный читатель новостей, - это привычка делить все не черное и белое, когда речь заходит об Ираке. Есть очень четкая группа шиитов с националистическими наклонностями и воинственным настроем против иранского влияния в независимом Ираке. Это было подлинное восстание против коррумпированных и неэффективных государственных институтов.Также есть вторая группа проиранских шиитов, которые жестоко подавляли народное восстание. Эта группа поддерживает влияние Ирана.Проблема для США сейчас заключается в том, что конфронтация между США и Ираном на иракской земле, скорее, объединит эти две группы, чем разлучит их, что несло бы реальную угрозу иранскому влиянию в Ираке. Обе шиитские группы призывают к выводу США. На этой территории стоит выбрать из двух зол меньшее. Какое-то время это были проиранские силы и проамериканские силы, выступающие против ИГИЛ. Этого больше не случится, к великому восторгу ИГИЛ. В 2011 году вывод американских войск из Ирака открыл дорогу ИГИЛ. В 2020 году повторится то же самое.Что касается цен на нефть, единственное реальное преимущество конфликта Ирана-Ирака на данном этапе заключается в том, что Ирак находится в тупике, когда речь идет о разработке новых проектов. Хотя его нынешний объем добычи не будет затронут уходом американских нефтяников, который оставался минимальным до сих пор.Но самой большой угрозой для иракской нефти за последние месяцы стали протесты шиитов, которые устали от коррумпированного правительства. Никто больше не хочет трогать нефть. Самая большая непосредственная угроза - это нефть не Басры, а нефть Киркука.Вывод войск США может легко воспламенить сектантскую гражданскую войну в Ираке, и Киркук падет первым.Киркук находится в северном Ираке, но за пределами официальной территории Регионального правительства Курдистана.Это также одно из ключевых излюбленных мест ИГИЛ. И единственная причина, по которой им не удалось полностью захватить этот регион, - это усилия международной коалиции против ИГИЛ, возглавляемой США, в которой курдские силы пешмерга играли важную роль с 2014 года.Вывод американских войск на этом этапе откроет дорогу ИГИЛ, а межконфессиональный конфликт - именно то, на что надеется ИГИЛ.Во время нападения на базу на северо-западе Киркука в декабре начался последний раунд ирано-американской прокси-войны в Ираке.До этого ИГИЛ уже начало усиливать атаки на эту базу, причем ИГИЛ видит новые возможности в переходе Америки к обороне против Ирана и Хезболлы в Ираке. Уже виден всплеск атак ИГИЛ - и в центре внимания находится Киркук.В 2016 году коалиционные силы, возможно, выиграли битву при Киркуке, но ИГИЛ все еще там.Нефть Басры пока в безопасности. Самая большая угроза сейчас для 9 млрд баррелей Киркука. Это то, где начнется следующий раунд этого конфликта, и ИГИЛ в конечном итоге выиграет любую «прокси» войну.