Доверие к США достигло рекордно низкого уровня

В среду американское новостное издание US News & World Report опубликовало список лучших стран за 2020 г.

10 самых надежных стран

Канада Швейцария Норвегия Швеция Дания Новая Зеландия Финляндия Австралия Нидерланды Германия

10 лучших стран

Швейцария Канада Япония Германия Австралия Великобритания

США Швеция Нидерланды

Норвегия

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".И одним из наиболее удручающих выводов - по крайней мере для американцев - был следующий: "США воспринимаются как самая могущественная страна в мире. Однако согласно данным эта страна не заслуживает доверия". С 2016 г., когда вышел первый доклад о "лучших странах", "восприятие США как страны, заслуживающей доверие, неуклонно падало до рекордно низкого уровня 16,3 по 100-балльной шкале". Издание добавляет, что это "самое резкое падение" с 2016 г. среди всех стран, которые подвергались оценке.Так что происходит? Кевин Дрю, помощник главного редактора Best News в US News & World Report, отметил, что ряд недавних заявлений президента Трампа и сообщения СМИ могли "поколебать общественное мнение в разных странах о преданности США своим традиционным стратегическим альянсам"."Сюда входят сообщения СМИ с 2019 г., что США могут покинуть НАТО, объявление прошлого года, что США выведут свои силы из Сирии, а также то, что европейские лидеры все чаще выражают свое недовольство мировым лидерством Трампа", - отметил Дрю.Но речь идет не только о политике согласно данным Pew Research Center: "Большинство говорит, что США не учитывают интересы других стран, принимая внешнеполитические решения", что может повлиять на степень доверия к Америке.Безотносительно причин у других стран нет этой проблемы с доверием к ним со стороны других государств: Канада, Швейцария, Норвегия, Швеция и Дания возглавили список U.S. News как наиболее заслуживающие доверия страны.В процессе подготовки отчета о странах, заслуживающих наибольшего доверия, в сотрудничестве с US News & World Report, BAV Group и Wharton School было опрошено 73 страны по 65 показателям (измерялись такие факторы, как качество жизни, культурное влияние, предпринимательство и деловой климат, власть и многое другое) на основании опроса более чем 20 тыс. глобальных респондентов в 36 странах.Швейцария заняла первое место в общем списке стран, а US News отметило, что "страна входит в число 10 лучших стран, в том числе в том, что касается открытости для бизнеса и качества жизни". Канада стоит на втором месте, Япония — на третьем.США поднялись на одну позицию выше, до №7, после того как их "поддержали, назвав самой могущественной страной", пишет US News. Также США получили высокую оценку за уровень развития предпринимательства и культурного влияния. Однако как страна, заслуживающая доверия, она находится на довольно низком уровне.Независимо от того, в какой стране вы живете, вы можете придерживаться довольно мрачных взглядов на наш мир. "Почти половина респондентов отмечают, что за последний год условия в мире ухудшились", - пишет Дрю в анализе отчета. Лишь 40% людей считают современный мир безопасным, 82% считают, что в нынешнем мире наблюдается кризис лидерства, 74% отмечают, что мировая экономика находится в упадке. С другой стороны, более половины (57%) полагают, что их страна движется в правильном направлении.