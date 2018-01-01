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      Доверие к США достигло рекордно низкого уровня

      00:01Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". В среду американское новостное издание US News & World Report опубликовало список лучших стран за 2020 г.

      И одним из наиболее удручающих выводов - по крайней мере для американцев - был следующий: "США воспринимаются как самая могущественная страна в мире. Однако согласно данным эта страна не заслуживает доверия". С 2016 г., когда вышел первый доклад о "лучших странах", "восприятие США как страны, заслуживающей доверие, неуклонно падало до рекордно низкого уровня 16,3 по 100-балльной шкале". Издание добавляет, что это "самое резкое падение" с 2016 г. среди всех стран, которые подвергались оценке.

      Так что происходит? Кевин Дрю, помощник главного редактора Best News в US News & World Report, отметил, что ряд недавних заявлений президента Трампа и сообщения СМИ могли "поколебать общественное мнение в разных странах о преданности США своим традиционным стратегическим альянсам".

      "Сюда входят сообщения СМИ с 2019 г., что США могут покинуть НАТО, объявление прошлого года, что США выведут свои силы из Сирии, а также то, что европейские лидеры все чаще выражают свое недовольство мировым лидерством Трампа", - отметил Дрю.

      Но речь идет не только о политике согласно данным Pew Research Center: "Большинство говорит, что США не учитывают интересы других стран, принимая внешнеполитические решения", что может повлиять на степень доверия к Америке.

      Безотносительно причин у других стран нет этой проблемы с доверием к ним со стороны других государств: Канада, Швейцария, Норвегия, Швеция и Дания возглавили список U.S. News как наиболее заслуживающие доверия страны.

      10 самых надежных стран
      Канада
      Швейцария
      Норвегия
      Швеция
      Дания
      Новая Зеландия
      Финляндия
      Австралия
      Нидерланды
      Германия


      В процессе подготовки отчета о странах, заслуживающих наибольшего доверия, в сотрудничестве с US News & World Report, BAV Group и Wharton School было опрошено 73 страны по 65 показателям (измерялись такие факторы, как качество жизни, культурное влияние, предпринимательство и деловой климат, власть и многое другое) на основании опроса более чем 20 тыс. глобальных респондентов в 36 странах.

      Швейцария заняла первое место в общем списке стран, а US News отметило, что "страна входит в число 10 лучших стран, в том числе в том, что касается открытости для бизнеса и качества жизни". Канада стоит на втором месте, Япония — на третьем.

      США поднялись на одну позицию выше, до №7, после того как их "поддержали, назвав самой могущественной страной", пишет US News. Также США получили высокую оценку за уровень развития предпринимательства и культурного влияния. Однако как страна, заслуживающая доверия, она находится на довольно низком уровне.

      10 лучших стран
      Швейцария
      Канада
      Япония
      Германия
      Австралия
      Великобритания
      США
      Швеция
      Нидерланды
      Норвегия


      Независимо от того, в какой стране вы живете, вы можете придерживаться довольно мрачных взглядов на наш мир. "Почти половина респондентов отмечают, что за последний год условия в мире ухудшились", - пишет Дрю в анализе отчета. Лишь 40% людей считают современный мир безопасным, 82% считают, что в нынешнем мире наблюдается кризис лидерства, 74% отмечают, что мировая экономика находится в упадке. С другой стороны, более половины (57%) полагают, что их страна движется в правильном направлении.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, доверие

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