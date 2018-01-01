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      Фастфуд занял половину рынка общепита

      03:24Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика" По итогам 10 месяцев 2019 года доля этого сегмента выросла почти на 20% по сравнению с предыдущим годом.

      Фото: John Vasilopoulos/ Pexels

      По итогам января-октября 2019 года на долю общепита пришлось 51% расходов россиян на общепит, сообщает “Коммерсант” со ссылкой на исследование NPD Group. В годовом эквиваленте рост составил 17%.

      При этом расходы на традиционные рестораны снизились за этот период на 11%. Теперь их доля составляет лишь 23% от общего объема. На долю кофеен приходится 5%, у столовых - 8% рынка. На остальные сегменты фудсервиса (продуктовые магазины, вендинг, отели, бары) приходится, по подсчетам NPD, 13%.

      По данным Росстата, весь объем российского рынка общепита за 10 месяцев 2019 года составил 1,3 трлн руб., продемонстрировав рост на 4,7%.

      Как ранее писали “Вести. Экономика”, рынок фастфуда в России упорно набирает обороты. Так только в IV квартале 2018 года число посетителей заведений быстрого питания по данным холдинга “Ромир” выросло на 16,7% в годовом выражении.

      В целом же, россияне все чаще предпочитают питаться вне дома. В NPD называют это одной из важных тенденций на рынке общепита. За 10 месяцев 2019 г. кафе стали посещать чаще на 5,6%. Отчасти драйвером роста стал кофеин. До 18% заказов кофе с января по октябрь 2019 года было совершено импульсивно, отмечают аналитики. И кофейни “оседлали волну”.

      Кроме того, аналитики отмечают стремительный рост сегмент доставки, который в России практически поделен между “Яндекс.Едой” и Delivery Club (принадлежит Mail.ru Group). Как показало исследование, за последний год он рос втрое быстрее рынка и достиг 7,6% в расходах на питание вне дома. Кроме того, рост выручки от доставки отмечают и другие компании, обеспечивающие ее собственными силами.

      Рубрики: Регионы России, Ретейл

      Метки: Россия, общепит, фастфуд, кофейни, доставка еды, NPD Group

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