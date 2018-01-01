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      Стали известны обязательства КНР по закупке энергоносителей у США

      03:34Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика" Поднебесная будет покупать топливо на дополнительные $52 млрд. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, СПГ и угле.

      “Наконец, сбываются все мечты…”: в рамках знакового торгового соглашения, подписанного двумя крупнейшими экономиками мира, Китай согласился купить у США энергоносителей на $52,4 млрд.

      Как сообщило правительство США, в течение двух лет Поднебесная закупит на эту сумму сжиженный природный газ, сырая нефть, нефтепродукты и уголь. Эта статья расходов составляет около четверти от общего объема обязательств по дополнительному импорта на $200 млрд, взятых на себя Пекином.

      Это соглашение - буквально манна небесная для американской отрасли СПГ, которая столкнулась с нежеланием глобального рынка приобретать ее продукцию. Ведь предложений хватает и без производителей из США, при этом ценник у других поставщиков зачастую адекватнее американского. Китай, самый быстрорастущий в мире покупатель топлива для систем отопления и электростанций, не импортировал американскую продукцию с февраля 2019 года.

      Хотя поставки сланцевого газа с американских экспортных терминалов, совершенные за последние три года, сделали США одним из ведущих мировых поставщиков, некоторые новые проекты без китайских покупателей застопорились. Отсутствие долгосрочных контрактов в итоге подорвало финансирование многомиллиардных проектов.

      На новостях о появлении зеленого света в конце этого торгового тоннеля акции производителей пошли вверх. Так бумаги Cheniere Energy, крупнейшего американского экспортера СПГ, выросли на 2,6% на нью-йоркских торгах, а ее конкурент Tellurian вырос на 2,7%. При этом фьючерсы на сырую нефть и природный газ начали дешеветь.

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, нефть, Китай, СПГ, энергоносители, торговое соглашение, Tellurian, торговая сделка, Cheniere Energy

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