Стали известны обязательства КНР по закупке энергоносителей у США

Поднебесная будет покупать топливо на дополнительные $52 млрд. Речь идет о нефти и нефтепродуктах, СПГ и угле.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"“Наконец, сбываются все мечты…”: в рамках знакового торгового соглашения, подписанного двумя крупнейшими экономиками мира, Китай согласился купить у США энергоносителей на $52,4 млрд.Как сообщило правительство США, в течение двух лет Поднебесная закупит на эту сумму сжиженный природный газ, сырая нефть, нефтепродукты и уголь. Эта статья расходов составляет около четверти от общего объема обязательств по дополнительному импорта на $200 млрд, взятых на себя Пекином.Это соглашение - буквально манна небесная для американской отрасли СПГ, которая столкнулась с нежеланием глобального рынка приобретать ее продукцию. Ведь предложений хватает и без производителей из США, при этом ценник у других поставщиков зачастую адекватнее американского. Китай, самый быстрорастущий в мире покупатель топлива для систем отопления и электростанций, не импортировал американскую продукцию с февраля 2019 года.Хотя поставки сланцевого газа с американских экспортных терминалов, совершенные за последние три года, сделали США одним из ведущих мировых поставщиков, некоторые новые проекты без китайских покупателей застопорились. Отсутствие долгосрочных контрактов в итоге подорвало финансирование многомиллиардных проектов.На новостях о появлении зеленого света в конце этого торгового тоннеля акции производителей пошли вверх. Так бумаги Cheniere Energy, крупнейшего американского экспортера СПГ, выросли на 2,6% на нью-йоркских торгах, а ее конкурент Tellurian вырос на 2,7%. При этом фьючерсы на сырую нефть и природный газ начали дешеветь.