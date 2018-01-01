UEFA оценила чистый убыток клубов РПЛ в €56 млн в 2018 году

При этом по объему выплаченных зарплат за тот же период Российская премьер-лига заняла 6-е место по Европе.

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Москва, 16 января - "Вести.Экономика"Чистый убыток клубов Российской премьер-лиги в 2018 году составил в общей сложности €56 миллионов евро, посчитали в Союзе европейских футбольных ассоциаций. Семь клубов при этом показали прибыль, сообщили в UEFA.Цена активов клубов выросла за отчетный период на 13%, приблизившись к миллиарду евро (€984 млн). По этому показателю российская премьер-лига занимает седьмое место в Европе. Первое место в этом рейтинге занимает Англия с €11,17. В пятерку лидеров входят Испания (€5,35 млрд ), Италия (€ 4,85 млрд ) , Германия (€ 3,78 ) и Франция (€3,33), а на шестой строчке - Португалия (€ 1,6).А вот по уровню зарплат российские футбольные клубы занимают шестое место по Европе. На них в 18-ом году было направлено €527 млн. При этом в качестве выплат от UEFA отечественная премьер-лига получила за позапрошлый год €97 млн. €43 из них заработал ЦСКА, заняв 18-е место по размеру выплат среди топ-20 клубов.По информации середины 2019 года, доходы европейского футбола в прошлом сезоне по сравнению с позапрошлым увеличились почти на €3 млрд - до €28,4 млрд. Их большая часть пришлась на страны “большой футбольной пятерки” Англию, Испанию, Германию, Италию и Францию, получившие в общей сложности €15,6 млрд. Россия оказалась на шестой строчке в этом рейтинге доходов, сместив Турцию. Доходы РПЛ составили €813 млн.