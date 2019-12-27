Lockheed Martin получила 30-миллионный контракт от Минобороны США

Пентагон выделит средства на следующую фазу программу интеграции систем вооружения OpFires.

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Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Оборонный концерн Lockheed Martin получил от Пентагона контракт на $31,9 млн. Средства управление перспективных исследовательских проектов военного ведомства выделяет на 3-ю фазу программу интеграции систем вооружения OpFires. Это инновационная система наземного запуска. Предполагается, что она позволяет гиперзвуковой ракетной системе пробивать современную противовоздушную оборону противника."Система OpFires имеет решающее значение для обеспечения армии США средством реагирования, способным работать с позиций наземного пуска для подавления враждебных угроз",— прокомментировал концепцию системы представитель концерна.Новый контракт - следствие того, что Вашингтон активизировал усилия по созданию систем защиты от беспилотников. Как пояснила замминистра обороны США по закупкам и тыловому обеспечению Эллен Лорд, подстегнули американское ведомство атаки на объекты нефтяной отрасли Саудовской Аравии. Лорд также отметила, что ожидает "существенного прогресса" в части создания гиперзвукового оружия.