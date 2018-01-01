Отставка правительства рублю не помеха: почему трейдеры по-прежнему верят в валюту РФ?

Сообщения от отставке правительства РФ не смогли напугать трейдеров на российском рынке: рубль ослаб лишь на короткий промежуток времени, после чего ход торгов вернулся в привычное русло.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".В момент когда на лентах информагентств появилось сообщение об отставке правительства, российская валюта укреплялась, однако затем начала стремительно слабеть.Впрочем, события развивались настолько быстро, что уже через час котировки вернулись на место.Этого стоило ожидать: какие бы перестановки не происходили сейчас во власти, эксперты расценивают это как продуманный план на будущее, а значит, вряд ли он сможет принести какие-то неприятные сюрпризы. Во всяком случае на привлекательность финансовых активов этот фактор влияния точно не окажет, по крайней мере в обозримой перспективе.К тому же большинство экспертов сходятся во мнении, что финансовый блок перестановки не затронут. Министром финансов, скорее всего, останется Антон Силуанов, а Центральный банк по-прежнему будет возглавлять Эльвира Набиуллина.На фондовом рынке продажи также длились совсем недолго. Напротив, краткосрочную просадку участники использовали для покупок.Накануне Минфин проводил свои первые в этом году аукционы по продаже ОФЗ, и они прошли достаточно успешно - еще объявления до политических перестановках. То есть, даже если у кого-то из крупных игроков и был инсайд о готовящейся отставке правительства, то он не повлиял на желание купить долговые бумаги РФ.Агентство Bloomberg опросило аналитиков и экспертов и узнало их мнение по поводу возможной будущей реакции рынка на отставку правительства.Волатильность на рынках, вызванная отставкой правительства РФ, будет краткосрочной, сходятся они во мнении."Не вижу ни одной причины продавать российские активы на этих новостях, хотя первоначальная реакция рынка абсолютно понятна – неопределенность и рост волатильности", - сказал аналитик Credit Suisse Group AG в Лондоне Алексей Погорелов."Паники и масштабных распродаж российских активов не жду, так как событие выглядит хорошо подготовленным, однако не исключено, что иностранные инвесторы теперь займут выжидательную позицию до прояснения состава нового кабинета министров", - отмечает главный экономист ING Groep NV по РФ Дмитрий Долгин."Неожиданная отставка правительство вызвала коррекцию на финансовых рынках РФ. Это нормальная реакция на рост неопределенности, - отмечает директор по инвестициям АО ИК "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов. - Мы считаем, что никаких фундаментальных изменений в экономической политике смена кабинета, скорее всего, не принесет, потому рассматриваем движение рынков как отличную buy opportunity".