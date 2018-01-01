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      Мнучин оценил эффект от сделок с Китаем, Мексикой и Канадой

      03:42Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". По мнению главы американского Минфина, эти соглашения компенсируют для экономики США негативный эффект от проблем у Boeing.

      Американский Минфин оценил положительный эффект от торгового соглашения, подписанного с Китаем, и ранее заключенного обновленного соглашения с соседями - Канадой и Мексикой. Глава ведомства Стивен Мнучин в беседе с Fox News выразил надежду на то, что первая фаза торговой сделки с Поднебесной и USMCA в общей сложности подтолкнут американский ВВП вверх на 0,5-0,75%.

      "Если вместе учитывать это (соглашение США - Китай) и USMCA, то я считаю, что совокупный прирост будет 50-75 базисных пунктов", - сказал Мнучин.

      Глава американского Минфина предположил, что это компенсирует негативное влияние проблем, с которыми столкнулась Boeing, на американскую экономику. Как уже писали "Вести. Экономика", ранее Мнучин рассказал тому же Fox News, что трудности, с которыми столкнулся авиагигант, обойдутся США в 0,5% ВВП.

      "Очевидно, что ситуация вокруг компании "Боинг" и самолета 737 Макс приведет к снижению ВВП Соединенных Штатов на 50 базисных пунктов, ведь это один из крупнейших наших экспортеров. Тем не менее в 2020 г. мы ожидаем роста показателей", - заявил Мнучин в интервью Fox News.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", США и Китай подписали соглашение о первой части торговой сделки. Поднебесная взяла на себя обязательства по покупке американских товаров более чем на $200 млрд. Причем четверть этого объема, как уже отмечал наш портал, - энергоносители.

      Рубрики: Товарные рынки, США и Канада

      Метки: США, Канада, Китай, Boeing, Мексика, экономический эффект, рост ВВП, Стивен Мнучин, USMCA

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