Какую сделку заключили США и Китай?

США и Китай подписали соглашение о первой части торговой сделки. Своим подписи под документом поставили президент США Доанльд Трамп и вице-премьер госсовета КНР Лю Хэ.

Стивен Мнучин "Это огромная победа. Это первый раз, когда у нас есть соглашение, это всеобъемлющее соглашение, которое включает, как я уже говорил, вопрос технологий, сельского хозяйство, финансовый сектор, валюты, торговлю. Рост покупок товаров более чем на $200 миллиардов позволит уменьшить торговый дефицит, что приведет к экономическому росту. Так что это огромная победа". "Это огромная победа. Это первый раз, когда у нас есть соглашение, это всеобъемлющее соглашение, которое включает, как я уже говорил, вопрос технологий, сельского хозяйство, финансовый сектор, валюты, торговлю. Рост покупок товаров более чем на $200 миллиардов позволит уменьшить торговый дефицит, что приведет к экономическому росту. Так что это огромная победа".

Ларри Кудлоу "Китай согласился внести изменения в собственные правовые процедуры - уголовные и гражданские - чтобы усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Меры предусматривают штрафы, крупные штрафы, если выявлены нарушения. Повторю, поменяются регулирующие нормы". "Китай согласился внести изменения в собственные правовые процедуры - уголовные и гражданские - чтобы усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Меры предусматривают штрафы, крупные штрафы, если выявлены нарушения. Повторю, поменяются регулирующие нормы".

Лю Хэ "В Китае повышается уровень жизни населения, растут запросы, и поэтому мы будем импортировать все больше качественной сельскохозяйственной продукции со всего мира. Мы договорились, что исходя из ситуации на рынке китайские предприниматели смогут закупать американскую сельхозпродукцию на 40 миллиардов долларов ежегодно. Если спрос будет расти, то и больше. Теперь задача правительств - развивать бизнес среду для повышения торговой активности". "В Китае повышается уровень жизни населения, растут запросы, и поэтому мы будем импортировать все больше качественной сельскохозяйственной продукции со всего мира. Мы договорились, что исходя из ситуации на рынке китайские предприниматели смогут закупать американскую сельхозпродукцию на 40 миллиардов долларов ежегодно. Если спрос будет расти, то и больше. Теперь задача правительств - развивать бизнес среду для повышения торговой активности".

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"В рамках соглашнения, в ближайшие два года Китай обязуется вложить в покупку американских товаров на $200 млрд больше, чем в 2017 году - уровень, взятый за базу. В основном это касается промышленных товаров и сельхозпродукции, но также затрагивает и энергетические товары, включая нефть, СПГ и уголь.Кроме того, КНР соглашается приобретать американское оборудование для АЭС.Добавим также, американские финансовые институты наконец получат доступ на китайский рынок. До 1 апреля Пекин отменит ограничения на иностранное присутствие в страховом секторе, на рынках ценных бумаг, фьючерсов, а американские рейтинговые агентства получат право выставлять рейтинги китайским облигациям в национальной валюте.Одним из важных моментов можно считать, что американцы не стали отменять введенные ранее пошлины на китайский импорт на сумму $360 миллиардов. Правда и дальнейшее повышение не предусмотрено.Трамп считает, что такое решение будет являться козырем в дальнейших переговорах, к тому же Штаты хотят посмотреть, как Китай будет выполнять достигнутые соглашения.Снижение пошлин будет возможно только при переходе ко второй фазе сделки, но об этом еще накануне говорил Министр финансов США Стивен Мнучин. Мнучин назвал подписание большой победой.Немаловажным моментом можно считать и вопрос защиты интеллектуальной собственности.Главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу заявил:Соглашение по первой фазе торговой сделки между США и Китаем вводит также жесткие ограничения на понижение обменного курса юаня. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая в Белом доме на церемонии подписания данного документа, передает ТАСС."В рамках сделки девальвация [китайской] валюты будет иметь определенные жесткие ограничения", - подчеркнул президент.Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ, который и подписывал соглашение, прокомментировал сделку следующим образом:Ну и добавим, подписание соглашения, казалось, вдохнуло в мировые рынки новую порцию оптимизма. В США ведущие американские фондовые индексы в ходе торговой сессии обновили очередные максимумы, правда, затем началась фиксация прибыли.А вот на на китайских площадках - уже сегодня оптимизма почти не осталось. Индекс Шанхай Композит теряет около полупроцента. Торги в Гонконге, Японии и Корее - также проходят с небольшим понижением.