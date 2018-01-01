Топ-5 необычных направлений для путешествий по России зимой-2020
07:04
Топ-10 лучших стран мира в 2020 году
06:30
Какую сделку заключили США и Китай?
06:19
UEFA оценила чистый убыток клубов РПЛ в €56 млн в 2018 году
03:37
Стали известны обязательства КНР по закупке энергоносителей у США
03:34
Центробанк прогнозирует замедление инфляции
03:29
Фастфуд занял половину рынка общепита
03:24
Доверие к США достигло рекордно низкого уровня
00:01
Палата представителей проголосовала за передачу процесса импичмента в Сенат США
15.01 22:59
США и Китай подписали предварительное торговое соглашение
15.01 21:57
Может ли ИГИЛ взять под контроль крупнейшее нефтяное месторождение Ирака?
15.01 21:48
Что помешает США выиграть "холодную войну 2.0"?
15.01 21:08
Предложения Путина: укрепление суверенитета России и рост социальной ответственности государства
15.01 20:35
Население стран Персидского залива садится на кредитную иглу
15.01 19:42
Россияне потратили больше $1 млрд в мобильных приложениях за год
15.01 18:51
Путин подпишет указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ
15.01 18:31
Более половины россиян положительно отнеслись к отставке правительства страны
15.01 18:04
Пик добычи нефти в Пермском бассейне может быть ближе, чем кажется
15.01 17:51
Объем международных резервов России увеличился в 2019 году до $554,359 млрд
15.01 17:46
Цены производителей в США в декабре выросли на 0,1%
15.01 17:39
15.01 17:39
Amazon инвестирует $1 млрд в индийский бизнес
15.01 17:38
Кабмин Украины запретил приватизацию "Нафтогаза", "Укрзализницы"
15.01 17:17
Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем
15.01 17:10
Нетаньяху: Израиль превращается в энергетическую сверхдержаву, страна начала экспорт газа в Египет
15.01 16:50
Глава Maersk предупредил о рисках антимонопольной политики ЕС
15.01 16:46
Правительство России уходит в отставку в полном составе
15.01 16:43
Чистая прибыль Goldman Sachs в 2019 году сократилась до $8,46 млрд
15.01 16:36
Госдума быстро рассмотрит законопроекты по соцпредложениям из Послания Путина Федеральному собранию
15.01 16:24
Чистая прибыль Bank of America сократилась на 2,6% в 2019 году
15.01 16:06
Греф: ставки по ипотеке продолжат снижаться
15.01 16:05
"НОВАТЭК" в 2019 году увеличил добычу газа на 8,6% до 75 млрд куб. м
15.01 16:04
Глава Счетной палаты России назвал послание президента "самым дорогим" на своей памяти
15.01 15:45
Путин поручил создать авиакомпанию для Дальнего Востока и труднодоступных регионов
15.01 15:35
Инвестиции в техсектор Великобритании в 2019 году росли быстрее, чем в США и Китае
15.01 15:29
Минфин успешно стартовал на рынке ОФЗ
15.01 15:25
Министр финансов России назвал наиболее дорогостоящие проекты из послания президента
15.01 15:19
Топилин назвал расходы на реализацию предложений по маткапиталу
15.01 15:12
Социальные инициативы президента России ускорят рост ВВП на 0,3%
15.01 14:43
Минэнерго пока не получало новых заявок от российских компаний на поставки нефти в Белоруссию
15.01 14:41
Рост ВВП Германии в 2019 году замедлился до минимума с 2013 года
15.01 14:24
"Транснефть" может перераспределить поставки нефти через Белоруссию
15.01 14:16
В Минфине заявили о дивидендах ВТБ в 50% от прибыли по МСФО
15.01 14:15
Новая жизнь принца Гарри и Меган Маркл и еще 5 скандалов британской королевской семьи
15.01 14:12
Полный текст Послания президента Владимира Путина Федеральному собранию
15.01 14:00
Путин: необходимо ежегодно увеличивать количество бюджетных мест в вузах
15.01 13:50
Снижение доходов ФРС – косвенный показатель серьезных проблем финсектора США
15.01 13:43
AirPods приносят больше денег, чем четыре соцсети вместе взятые
15.01 13:41
Путин призвал банки быстрее включаться в программу ипотеки под 2% на Дальнем Востоке
15.01 13:40
Инфляция в Великобритании в декабре замедлилась до минимума с ноября 2016 года
15.01 13:08
Стивен Мнучин"Это огромная победа. Это первый раз, когда у нас есть соглашение, это всеобъемлющее соглашение, которое включает, как я уже говорил, вопрос технологий, сельского хозяйство, финансовый сектор, валюты, торговлю. Рост покупок товаров более чем на $200 миллиардов позволит уменьшить торговый дефицит, что приведет к экономическому росту. Так что это огромная победа".
Ларри Кудлоу"Китай согласился внести изменения в собственные правовые процедуры - уголовные и гражданские - чтобы усилить защиту прав интеллектуальной собственности. Меры предусматривают штрафы, крупные штрафы, если выявлены нарушения. Повторю, поменяются регулирующие нормы".
Лю Хэ"В Китае повышается уровень жизни населения, растут запросы, и поэтому мы будем импортировать все больше качественной сельскохозяйственной продукции со всего мира. Мы договорились, что исходя из ситуации на рынке китайские предприниматели смогут закупать американскую сельхозпродукцию на 40 миллиардов долларов ежегодно. Если спрос будет расти, то и больше. Теперь задача правительств - развивать бизнес среду для повышения торговой активности".
Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия
Метки: США, Китай, рынки, сделка, торговая война, торговое соглашение, Трамп, Лю Хэ, Кудлоу
Какую сделку заключили США и Китай?
06:19
Стали известны обязательства КНР по закупке энергоносителей у США
03:34
Доверие к США достигло рекордно низкого уровня
00:01
Палата представителей проголосовала за передачу процесса импичмента в Сенат США
15.01 22:59
США и Китай подписали предварительное торговое соглашение
15.01 21:57
Что помешает США выиграть "холодную войну 2.0"?
15.01 21:08
Пик добычи нефти в Пермском бассейне может быть ближе, чем кажется
15.01 17:51
Цены производителей в США в декабре выросли на 0,1%
15.01 17:39
Снижение импортных пошлин предусмотрено второй фазой сделки США с Китаем
15.01 17:10
Новости партнеров