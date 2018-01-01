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      Как отреагировали рынки на долгожданное подписание?

      05:15Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Завизированная первая фаза торгового соглашения слегка подтолкнула вверх котировки на биржах материкового Китая.

      Фото: Wikimedia Commons

      Подписанное между США и КНР соглашение о первой фазе торговой сделки было событием долгожданным, но уже, по большому счету, отыгранным, так что оказало довольно сдержанную поддержку котировкам: торги на биржах континентального Китая открылись ростом основных индексов.

      Так, Shanghai Composite - индикатор ситуации на Шанхайской фондовой бирже - на открытии поднялся на 0,18% до отметки 3095,73 пункта. Главный же индикатор деловой активности на Шэньчжэньской торговой площадке вырос на 0,13% до отметки 10986,65 пункта.

      Рост наблюдался и за пределами КНР. В "зеленой зоне" ASX 200, растущий на 0,6% и KOSPI (+0,26%).

      Как писали ранее "Вести. Экономика", США и Китай подписали соглашение о первой части торговой сделки. Поднебесная взяла на себя обязательства по покупке американских товаров более чем на $200 млрд, причем четверть этого объема, как уже отмечал наш портал, - энергоносители.

      Рубрики: Акции, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, акции, рост, Shanghai Composite, Шанхайская фондовая биржа, Шэньчжэнь, торговая сделка

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