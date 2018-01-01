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      Центробанк прогнозирует замедление инфляции

      03:29Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика" По итогам января показатель может снизиться на полпроцента.

      Инфляция в России по итогам января может снизиться до 2,5%в годовом разрезе. Такой прогноз по темпу роста цен озвучил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ Александр Морозов.

      “Инфляция снизится на 0,4-0,5 [процентного пункта] по отношению к декабрю, это где-то 2,5-2,6% год к году к концу января. Это оценка”, - цитирует ТАСС прогноз, озвученный Морозовым в кулуарах Гайдаровского форума.

      Как писали ранее “Вести. Экономика” о замедлении инфляции в I квартале говорили и в Минэкономразвития. Январский прогноз ЦБ также совпал с прогнозом ведомства.

      По данным Росстата, в декабре годовая инфляция составила 3%, что оказалось ниже прогнозов и регулятора, и Минэкономразвития. В первом квартале Центробанк ожидает темпа роста цен ниже декабрьского уровня, а вот по итогам всего года регулятор прогнозирует рост цен в диапазоне от 3,5% до 4%.

      Рубрики: ЦБ РФ

      Метки: инфляция, Россия, ЦБ РФ, Александр Морозов, рост цен, снижение инфляции

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