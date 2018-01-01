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      Liquid вернет деньги за токены Gram

      06:10Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Криптобиржа отменила торговлю виртуальной валютой от Telegram.

      Фото: Piqsels

      Пользователи, участвовавшие в покупке токенов от Telegram, получат свои деньги обратно, заявили на бирже криптовалют Liquid. Представители торговой площадки пояснили, что она обязана вернуть все деньги, поскольку TON Mainnet не был запущен к 30 ноября 2019 г.

      "Каждый участник Liquid, который подал заявку на покупку токенов Gram через Liquid, получит электронное письмо в ближайшие дни с более подробной информацией",— говорится в сообщении биржи. Ранее суд обязал Telegram поделиться данными о банковских операциях в ходе ICO.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", суд в США предписал компании Telegram раскрыть детали о банковских счетах, на основании которых станет понятна судьба привлеченных в проект Ton $1,7 млрд инвестиций. Дело в том, что американская Комиссия по ценным бумагам и биржам заподозрила, что блокчейн-проект Павла Дурова продолжал принимать инвестиции после марта 2018 г., то есть после ICO, и таким образом нарушил закон США.

      Рубрики: Финансы, Технологии и IT

      Метки: США, SEC, Telegram, ICO, токены, Gram, TON Mainnet, отмена торгов, Liquid

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