Топ-10 лучших стран мира в 2020 году

Россия в 2020 году улучшила позиции в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 "лучших стран мира", заняв 23-е место.



В прошлом году Россия занимала 24-е место, а в 2018 — 26-е.



Исследование проводилось совместно журналом и экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.



Так, Россию поставили на первое место как страну, где лучше всего начинать карьеру, на второе место — как "самое могущественное государство", четвертое — среди "самых влиятельных стран".



Помимо этого, Россия заняла 12-место среди государств с переходной экономикой, 15-е место среди стран с самым богатым наследием и 19-е среди государств, куда можно уехать учиться.



Ниже мы расскажем о 10 лучших странах мира. Москва, 16 января - "Вести.Экономика".В прошлом году Россия занимала 24-е место, а в 2018 — 26-е.Исследование проводилось совместно журналом и экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.Так, Россию поставили на первое место как страну, где лучше всего начинать карьеру, на второе место — как "самое могущественное государство", четвертое — среди "самых влиятельных стран".Помимо этого, Россия заняла 12-место среди государств с переходной экономикой, 15-е место среди стран с самым богатым наследием и 19-е среди государств, куда можно уехать учиться.Ниже мы расскажем о 10 лучших странах мира.

1. Швейцария ВВП : $705.5 млрд



Население : 8.5 млн



ВВП на душу населения : $65 010



Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения.



Она занимает первое или ближайшее место по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность и развитие человеческого потенциала.



Цюрих, Женева и Базель вошли в десятку лучших городов мира по качеству жизни, при этом Цюрих занял второе место во всем мире. : $705.5 млрд: 8.5 млн: $65 010Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения.Она занимает первое или ближайшее место по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность и развитие человеческого потенциала.Цюрих, Женева и Базель вошли в десятку лучших городов мира по качеству жизни, при этом Цюрих занял второе место во всем мире.

2. Канада ВВП : $1.7 трлн



Население : 37.1 млн



ВВП на душу населения : $49 690



Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.



Канада — одна из десяти самых торгующих в мире стран[85]. Основным торговым партнёром являются Соединённые Штаты. За США следуют Китай, Мексика, Германия и Япония. : $1.7 трлн: 37.1 млн: $49 690Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.Канада — одна из десяти самых торгующих в мире стран[85]. Основным торговым партнёром являются Соединённые Штаты. За США следуют Китай, Мексика, Германия и Япония.

3. Япония ВВП : $5.0 трлн



Население : 126.5 млн



ВВП на душу населения : $44 246



Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (семнадцатое место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.



Япония входит в число стран — членов «Большой семёрки» и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.



Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в миротворческих операциях. : $5.0 трлн: 126.5 млн: $44 246Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (семнадцатое место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.Япония входит в число стран — членов «Большой семёрки» и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в миротворческих операциях.

4. Германия ВВП : $4.0 трлн



Население : 82.9 млн



ВВП на душу населения : $52 386



Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортёром и импортёром товаров.



Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование. : $4.0 трлн: 82.9 млн: $52 386Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортёром и импортёром товаров.Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.

5. Австралия ВВП : $1.4 трлн



Население : 25.0 млн



ВВП на душу населения : $52 379



Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире.



Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.



Австралия является членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и Форума тихоокеанских островов. : $1.4 трлн: 25.0 млн: $52 379Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире.Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.Австралия является членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и Форума тихоокеанских островов.

6. Великобритания ВВП : $2.8 трлн



Население : 66.5 млн



ВВП на душу населения : $45 741



Великобритания — высокоразвитое постиндустриальное государство. Великобритания имеет частично регулируемую рыночную экономику.



Британская сфера услуг — основной сектор экономики страны, составляя примерно 75 % ВВП.



Лондон, один из трёх «центров управления» мировой экономикой (наряду с Нью-Йорком и Токио) — крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром. : $2.8 трлн: 66.5 млн: $45 741Великобритания — высокоразвитое постиндустриальное государство. Великобритания имеет частично регулируемую рыночную экономику.Британская сфера услуг — основной сектор экономики страны, составляя примерно 75 % ВВП.Лондон, один из трёх «центров управления» мировой экономикой (наряду с Нью-Йорком и Токио) — крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром.

7. США ВВП : $20.5 трлн



Население : 327.2 млн



ВВП на душу населения : $62 869



Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).



Хотя население страны составляет лишь 4,3 % от общемирового, американцам принадлежит около 40 % совокупного мирового богатства.



Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.



В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире. : $20.5 трлн: 327.2 млн: $62 869Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).Хотя население страны составляет лишь 4,3 % от общемирового, американцам принадлежит около 40 % совокупного мирового богатства.Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.

8. Швеция ВВП : $551.0 млрд



Население : 10.2 млн



ВВП на душу населения : $53 652



Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика — по последнему показателю она, согласно данным Всемирного экономического форума, находится на девятом месте в мире. Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых — ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, Tele2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.



Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень новшеств, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком. : $551.0 млрд: 10.2 млн: $53 652Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика — по последнему показателю она, согласно данным Всемирного экономического форума, находится на девятом месте в мире. Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых — ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, Tele2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень новшеств, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

9. Нидерланды ВВП : $913.7 млрд



Население : 17.2 млн



ВВП на душу населения : $56 489



Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику.



В Нидерландах расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких транснациональных и европейских компаний, как VimpelCom, Royal Dutch/Shell (нефтехимия), Unilever (бытовая химия и продовольствие), Royal Philips Electronics(электроника).



Ведущие позиции в мировой экономике занимают также крупнейшие голландские компании и базирующиеся в Нидерландах транснациональные корпорации. : $913.7 млрд: 17.2 млн: $56 489Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику.В Нидерландах расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких транснациональных и европейских компаний, как VimpelCom, Royal Dutch/Shell (нефтехимия), Unilever (бытовая химия и продовольствие), Royal Philips Electronics(электроника).Ведущие позиции в мировой экономике занимают также крупнейшие голландские компании и базирующиеся в Нидерландах транснациональные корпорации.