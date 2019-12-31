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      Топ-10 лучших стран мира в 2020 году

      06:30Распечатать

      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Россия в 2020 году улучшила позиции в общем рейтинге журнала U.S. News & World Report среди 73 "лучших стран мира", заняв 23-е место.

      В прошлом году Россия занимала 24-е место, а в 2018 — 26-е.

      Исследование проводилось совместно журналом и экспертами Университета Пенсильвании и компании BAV Group. При составлении рейтинга были проанализированы около двадцати позиций, касающихся ситуации в странах с точки зрения политики, экономики, социальной сферы, туризма, культуры и других.

      Так, Россию поставили на первое место как страну, где лучше всего начинать карьеру, на второе место — как "самое могущественное государство", четвертое — среди "самых влиятельных стран".

      Помимо этого, Россия заняла 12-место среди государств с переходной экономикой, 15-е место среди стран с самым богатым наследием и 19-е среди государств, куда можно уехать учиться.

      Ниже мы расскажем о 10 лучших странах мира.

      1. Швейцария

      ВВП: $705.5 млрд

      Население: 8.5 млн

      ВВП на душу населения: $65 010

      Швейцария — одна из самых развитых стран мира, с самым высоким номинальным богатством взрослого населения и восьмым по величине ВВП на душу населения.

      Она занимает первое или ближайшее место по ряду международных показателей, включая экономическую конкурентоспособность и развитие человеческого потенциала.

      Цюрих, Женева и Базель вошли в десятку лучших городов мира по качеству жизни, при этом Цюрих занял второе место во всем мире.

      2. Канада

      ВВП: $1.7 трлн

      Население: 37.1 млн

      ВВП на душу населения: $49 690

      Канада является одной из самых богатых стран мира с высоким доходом на душу населения и состоит членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Большой семёрки.

      Канада — одна из десяти самых торгующих в мире стран[85]. Основным торговым партнёром являются Соединённые Штаты. За США следуют Китай, Мексика, Германия и Япония.

      3. Япония

      ВВП: $5.0 трлн

      Население: 126.5 млн

      ВВП на душу населения: $44 246

      Япония — развитая страна с очень высоким уровнем жизни (семнадцатое место по индексу развития человеческого потенциала). В Японии одна из самых высоких ожидаемых продолжительностей жизни и один из самых низких уровней младенческой смертности.

      Япония входит в число стран — членов «Большой семёрки» и АТЭС, а также регулярно избирается непостоянным членом Совета Безопасности ООН.

      Япония официально отказалась от своего права объявлять войну, но она имеет силы самообороны, которые используются также и в миротворческих операциях.

      4. Германия

      ВВП: $4.0 трлн

      Население: 82.9 млн

      ВВП на душу населения: $52 386

      Будучи мировым лидером в ряде промышленных и технологических секторов, она является третьим в мире экспортёром и импортёром товаров.

      Германия — развитая страна с очень высоким уровнем жизни. Она поддерживает социальное обеспечение и универсальную систему здравоохранения, охрану окружающей среды и бесплатное высшее образование.

      5. Австралия

      ВВП: $1.4 трлн

      Население: 25.0 млн

      ВВП на душу населения: $52 379

      Австралия является одной из развитых стран, будучи тринадцатой по размеру экономикой в мире, и имеет шестое место в мире по ВВП в расчёте на душу населения. Военные расходы Австралии являются двенадцатыми по размеру в мире.

      Со вторым по величине индексом развития человеческого потенциала Австралия занимает высокое место во многих сферах, таких как качество жизни, здоровье, образование, экономическая свобода, защита гражданских свобод и политических прав.

      Австралия является членом G20, ОЭСР, ВТО, АТЭС, ООН, Содружества наций, АНЗЮСа и Форума тихоокеанских островов.

      6. Великобритания

      ВВП: $2.8 трлн

      Население: 66.5 млн

      ВВП на душу населения: $45 741

      Великобритания — высокоразвитое постиндустриальное государство. Великобритания имеет частично регулируемую рыночную экономику.

      Британская сфера услуг — основной сектор экономики страны, составляя примерно 75 % ВВП.

      Лондон, один из трёх «центров управления» мировой экономикой (наряду с Нью-Йорком и Токио) — крупнейший финансовый центр наравне с Нью-Йорком и самый большой городской ВВП в Европе. Эдинбург также является крупным европейским финансовым центром.

      7. США

      ВВП: $20.5 трлн

      Население: 327.2 млн

      ВВП на душу населения: $62 869

      Соединённые Штаты — высокоразвитая страна, обладающая первой экономикой мира по номинальному ВВП и второй по ВВП (ППС).

      Хотя население страны составляет лишь 4,3 % от общемирового, американцам принадлежит около 40 % совокупного мирового богатства.

      Соединённые Штаты занимают лидирующие позиции в мире по ряду социально-экономических показателей, включая среднюю зарплату, ИЧР, ВВП на душу населения и производительность труда.

      В то время как экономика США является постиндустриальной, характеризуется преобладанием сферы услуг и экономики знаний, производственный сектор страны остаётся вторым по величине в мире.

      8. Швеция

      ВВП: $551.0 млрд

      Население: 10.2 млн

      ВВП на душу населения: $53 652

      Швецию характеризует диверсифицированная и конкурентоспособная экономика — по последнему показателю она, согласно данным Всемирного экономического форума, находится на девятом месте в мире. Швеция имеет 50 глобальных компаний, среди которых — ABB, Atlas Copco, Oriflame, Saab AB, Saab Automobile AB, Scania, Volvo, Volvo Trucks, Ericsson, Tele2, AB Electrolux, TetraPak, Alfa Laval, SKF, H&M.

      Находится на первом месте по производству подшипников. В стране высокий уровень новшеств, высокоразвитая и постоянно модернизируемая инфраструктура, отличное состояние техники, хорошо образованный персонал, владеющий английским языком.

      9. Нидерланды

      ВВП: $913.7 млрд

      Население: 17.2 млн

      ВВП на душу населения: $56 489

      Нидерланды имеют современную высокоразвитую постиндустриальную экономику.

      В Нидерландах расположены штаб-квартиры и производственные мощности таких транснациональных и европейских компаний, как VimpelCom, Royal Dutch/Shell (нефтехимия), Unilever (бытовая химия и продовольствие), Royal Philips Electronics(электроника).

      Ведущие позиции в мировой экономике занимают также крупнейшие голландские компании и базирующиеся в Нидерландах транснациональные корпорации.

      10. Норвегия

      ВВП: $434.8 млрд

      Население: 5.3 млн

      ВВП на душу населения: $74 357

      Норвегия — крупнейший производитель нефти и газа в Северной Европе. Гидроэнергетика покрывает бо́льшую часть потребностей в энергии, что позволяет экспортировать большую часть нефти.

      Нефтяные фонды служат для развития будущих поколений. На территории страны имеются значительные минеральные запасы, большой торговый флот.

      Государственный сектор является одним из крупнейших в мире в процентах от общего объема валового внутреннего продукта.

      Страна имеет очень высокий уровень жизни по сравнению с другими европейскими странами и развитую систему социального обеспечения.

      Рубрики: Страны

      Метки: рейтинг, страны

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