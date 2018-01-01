Очередное снижение налогов - еще одно оружие Трампа на выборах

В СМИ уже не раз появлялась информация о том, что США готовят новый пакет фискальных стимулов в год выборов, и теперь появилось официальное подтверждение, и даже указаны возможные сроки.

В США существует семь налоговых ставок, в зависимости от доходов — 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%. Ставка от 22% до 24% применяется как раз к так называемому среднему классу - тем, кто зарабатывает от $30 тыс. до $100 тыс. В США существует семь налоговых ставок, в зависимости от доходов — 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% и 37%. Ставка от 22% до 24% применяется как раз к так называемому среднему классу - тем, кто зарабатывает от $30 тыс. до $100 тыс.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Главный экономический советник Дональда Трампа Ларри Кудлоу в интервью телеканалу CNBC заявил, что Белый дом действительно планирует обнародовать план дополнительных сокращений налогов позднее в этом году."Я все еще продолжаю работу на Tax Cut 2.0. У нас еще много времени - что-то получится сделать во время предвыборной кампании, - сказал Кудлоу CNBC. - Tax Cut 2.0 будет способствовать экономическому росту среднего класса, это наша цель".Что это может обозначать? После того как дефицит бюджета в этом финансовом году составит $1,1-1,2 трлн, Штаты, похоже, собираются еще сильнее увеличить этот показатель.Финансировать дефицит, конечно, будут путем выпуска новых облигаций. Проблема только в том, что иностранные инвесторы все меньше изъявляют желание покупать казначейские бумаги американского правительства.Все это может привести к тому, что Федеральная резервная система расширит свою программу скупки активов и будет покупать облигации по всей длине кривой.Кроме того, это будет означать, что график, отражающий возможную траекторию долга США, будет считаться оптимистичным.Конечно, фискальные послабления позволили бы высвободить гораздо больше денег для потребительских расходов, однако это в любом случае приведет к увеличению дефицита бюджета, если сокращения не будут компенсированы значительным снижением расходов на федеральные программы.Последний раз информация о новом снижении налогов появлялась в ноябре: тогда говорилось о снижении налогов для среднего класса до 15%.Напомним, что Белый дом подвергся критике за свое налоговое законодательство 2017 г., потому что налоговые льготы для отдельных лиц и семей истекают через несколько лет, но сокращения для корпораций являются постоянными.Многие американцы жалуются, что эта реформа не дала им ничего, они стали платить даже больше.