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      Топ-5 необычных направлений для путешествий по России зимой-2020

      07:04Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые необычные направления для непродолжительных поездок в январе и феврале этого года.

      По данным Tvil.ru, туристы бронируют путешествия на Южный Урал, в Сибирь в северные регионы страны на период от 1 до 5 ночей и тратят на аренду жилья для отдыха от 2,7 до 11,8 тысячи рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Сургуте, дороже — в Лисьем Носе.

      Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в период с 1 января по 29 февраля 2020 года.

      Ниже расскажем о пяти самых необычных направлений зимних путешествий.

      1. Сургут, Ханты-Мансийский АО — 2737,5 рублей / 2,7 ночи

      Сургут неофициально называют нефтедобывающей столицей России, ведь экономической основой города крупнейшие нефтегазовые компании страны и сургутские электростанции — одни из самых мощных в мире.

      2. Аскат, Горный Алтай — 4850 рублей / 5 ночей

      Село Аскат расположено на левом берегу реки Катунь в Горном Алтае. Это своеобразная деревня мастеров и художников.

      Здесь располагаются музей-усадьба семьи Головань, Льняная лавка, центр русской культуры «Лукоморье».

      3. Умба, Мурманская область — 4800 рублей / 1 ночь

      Популярное туристическое село Умба в Мурманской области — одно из старейших поселений Кольского полуострова.

      Село являлось вотчиной Соловецкого монастыря, устроившего здесь в 1765 году церковь в честь Воскресения Христова.

      4. Кыштым, Челябинская область — 7000 рублей / 1 ночь

      Кыштым — небольшой городок в Челябинской области, в 90 километрах от областного центра. Своим рождением, как и многие уральские города, он обязан легендарным заводовладельцам Демидовым. И поэтому главной достопримечательностью города является усадьба Демидовых.

      В окрестностях города находятся Сугомакская пещера, гора и озеро Сугомак. К числу ярких достопримечательностей Кыштыма относятся также Марьина поляна и родник Марьины слезы, Дунькин сундук и Самсонкин гроб — природные каменные изваяния, расположенные на границе Кыштымского городского округа и Аргаяшского района.

      5. Лисий Нос, Ленинградская область — 11800 рублей / 3 ночи

      На северном берегу Финского залива в Приморском районе Санкт-Петербурга находится поселок Лисий Нос.

      Поселок носит название мыса, на котором располагается. Сегодня Лисий Нос является популярным местом отдыха жителей Санкт-Петербурга и туристов, приезжающих прогуляться среди старинных деревянных дач причудливой формы, с острыми шпилями, башенками и резными ставнями.

      Большим поклонником Лисьего Носа был художник Иван Шишкин, он любовался на открывающиеся живописные виды из поселка на Финский залив.

      Рубрики: Стиль жизни

      Метки: рейтинг, туризм, отдых, путешествия, направления

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