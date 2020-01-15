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      Германия готовит меры по поддержке автомобильного сектора

      12:37Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Правительство канцлера ФРГ Ангелы Меркель готовит меры по оказанию помощи работникам автомобильного сектора Германии, сообщает Bloomberg со ссылкой на министерство труда страны.

      Фото: EPA/FILIP SINGER

      Министр труда Германии Хубертус Хайль планирует ввести субсидии на заработную плату для автопроизводителей и их поставщиков, чтобы предотвратить возможные потери рабочих мест, если спад в секторе продолжится.

      Подобный механизм успешно использовался во время финансового кризиса 2008 г. для предотвращения массовых увольнений.

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      Субсидии позволяют компаниям выплачивать зарплату работникам во время спада, но по действующему законодательству они разрешены только в том случае, если рынок труда в целом находится в бедственном положении. Хайль хочет ввести субсидии для конкретных проблемных секторов, таких как автомобильная промышленность.

      В то время как социал-демократ Хайль стремится к быстрой реализации этих мер, правящая партия "Христианско-демократический союз Германии" хочет, чтобы окончательное решение по срокам оставалось за бундестагом.

      Как сообщали "Вести.Экономика", производство в обрабатывающей промышленности Германии в прошлом году упало на 3,6%.

      "Это снижение было вызвано главным образом слабым производством в автомобильной промышленности", - говорится в сообщении Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

      Прошедший год был непростым для автопроизводителей в крупнейшей экономике Европы, поскольку замедление экономики, торговая напряженность и неопределенность в отношении Brexit совпали с переходом на электрокары и самоуправляемые автомобили.

      Рубрики: Европа

      Метки: автопроизводители, субсидии, Германия, Хубертус Хайль

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