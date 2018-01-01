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      Рост цен на новое жилье в Китае замедлился до минимума почти за 1,5 года

      10:01Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Цены на новое жилье в Китае в декабре росли минимальными темпами за 17 месяцев, свидетельствуют данные Национального бюро статистики КНР.

      Фото: EPA/ROLEX DELA PENA

      Средние цены на новое жилье в 70 городах, отслеживаемых правительством, в декабре выросли на 6,6% в годовом выражении, минимальными темпами с июля 2018 года. В ноябре цены повысились на 7,1%.

      По сравнению с предыдущим месяцем цены на новое жилье выросли в декабре на 0,3% после аналогичного повышения в ноябре.

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      Рост цен в декабре был зафиксирован 56-й месяц подряд.

      Цены на новое жилье выросли в месячном выражении в 50 из 70 отслеживаемых городов Китая по сравнению с 44 городами в ноябре.

      Цены в четырех городах первого уровня - Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу - в декабре выросли в среднем на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0,6% в ноябре.

      В городах второго уровня, среди которых большинство крупных столиц провинций, цены повысились на 0,3% после роста на 0,2% в ноябре.

      В менее крупных городах третьего уровня цены в декабре выросли на 0,6% после повышения на 0,5% месяцем ранее.

      Как сообщали "Вести.Экономика", Пекин заявил, что активизирует усилия по стимулированию спроса и поддержке замедляющейся экономики, но не будет использовать рынок недвижимости как форму краткосрочного стимулирования.

      Опасаясь появления "пузыря" на рынке недвижимости, власти Китая пообещали сдерживать спекуляции.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, недвижимость, цены на жилье

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