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      Кредит недоверия: банки все чаще отказывают в займах из-за высокой долговой нагрузки

      07:24Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Доля заемщиков с ПДН более 80%, получающих кредиты, стремительно сокращается.

      О безопасном кредитовании задумались российские банки. Кредитные организации стали предоставлять меньше займов клиентам с показателем долговой нагрузки более 80%.

      Как следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России, доля кредитов, выданных таким заемщикам, снизилась с почти 24% в октябре до менее чем 22,5% в ноябре прошлого года.

      Как отмечают эксперты регулятора, в ближайшее время тенденция не только сохранится, но и усилится из-за улучшения банками своих внутренних моделей расчета долговой нагрузки.

      С октября 2019 г. кредитные организации при выдаче заемных средств от 10 тыс. руб. должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков, которая считается как отношение ежемесячных платежей по кредиту к месячному доходу. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы.

      Как писали ранее "Вести. Экономика", по подсчетам специалистов рейтингового агентства Fitch, основывающихся на новой единой методологии ЦБ по определению предельной долговой нагрузки (она стала обязательной для банков с 1 октября 2001 г.), каждый четвертый российский заемщик отдавал в 2019 г. по кредитам больше 80% своих доходов.

      Рубрики: ЦБ РФ, Финансы

      Метки: Россия, кредитование, Банк России, долговая нагрузка, ПДН

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