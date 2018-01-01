ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Эксперты прогнозируют резкое подорожание жилья в 2020 году

      09:06Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Из-за перехода на эскроу-счета и снижения объемов строительства квартиры в новостройках могут прибавить 10%, а то и 15%.

      Аналитики ЦИАН ожидают серьезного подорожания жилой недвижимости в 2020 г. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование портала, цены на "первичке" могут взлететь на 10%. А в новостройках, где квартиры хорошо раскупаются, и на 15%, отмечают девелоперы. Вторичное жилье, как предполагается, станет дороже на 6%.

      В ЦИАН ожидают, что пик роста придется на весну и осень - традиционные периоды повышения деловой активности. А летом будет наблюдаться стагнация, рассказал газете руководитель аналитического центра Алексей Попов. При этом в прошлом году, по различным данным, рост цен составил от 15-18% до 30%. "По данным аналитического центра "Авито Недвижимость", в целом по России за 2019 г. первичное жилье подорожало на 30% до 68 тыс. руб. за 1 кв. м, а вторичное — на 5% до 45 тыс. руб. за 1 кв. м", - отмечает издание.

      Основным драйвером роста цен на недвижимость стал новый механизм финансирования строительства: отрасль перевели на эскроу-счета. Причем ряд застройщиков продавали объекты, при возведении которых пользовались еще старым механизмом финансирования, однако "эскроу-хайп" позволил им поднять цены.

      В этом году проектное финансирование останется локомотивом, который будет тянуть цены вперед и ввысь, отмечают эксперты. "К концу 2020-го около половины всего строящегося жилья в стране будет продаваться через эскроу-счета. Оно будет дороже, чем могло быть без участия банков", - пояснила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

      При этом цепная реакция пойдет дальше: из-за смены формата финансирования эксперты прогнозируют снижение объемов предложения - не все застройщики смогут привлечь необходимые средства, не пользуясь деньгами дольщиков. Ранее о сокращении количества выданных девелоперам разрешений на строительство сообщил глава российского Минстроя Владимир Якушев.

      Рубрики: Регионы России, Недвижимость

      Метки: Россия, недвижимость, вторичный рынок, новостройки, рынок жилья, проектное финансирование, эксроу-счета, ЦИАН

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить