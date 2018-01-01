Эксперты прогнозируют резкое подорожание жилья в 2020 году

Из-за перехода на эскроу-счета и снижения объемов строительства квартиры в новостройках могут прибавить 10%, а то и 15%.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Аналитики ЦИАН ожидают серьезного подорожания жилой недвижимости в 2020 г. Как сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование портала, цены на "первичке" могут взлететь на 10%. А в новостройках, где квартиры хорошо раскупаются, и на 15%, отмечают девелоперы. Вторичное жилье, как предполагается, станет дороже на 6%.В ЦИАН ожидают, что пик роста придется на весну и осень - традиционные периоды повышения деловой активности. А летом будет наблюдаться стагнация, рассказал газете руководитель аналитического центра Алексей Попов. При этом в прошлом году, по различным данным, рост цен составил от 15-18% до 30%. "По данным аналитического центра "Авито Недвижимость", в целом по России за 2019 г. первичное жилье подорожало на 30% до 68 тыс. руб. за 1 кв. м, а вторичное — на 5% до 45 тыс. руб. за 1 кв. м", - отмечает издание.Основным драйвером роста цен на недвижимость стал новый механизм финансирования строительства: отрасль перевели на эскроу-счета. Причем ряд застройщиков продавали объекты, при возведении которых пользовались еще старым механизмом финансирования, однако "эскроу-хайп" позволил им поднять цены.В этом году проектное финансирование останется локомотивом, который будет тянуть цены вперед и ввысь, отмечают эксперты. "К концу 2020-го около половины всего строящегося жилья в стране будет продаваться через эскроу-счета. Оно будет дороже, чем могло быть без участия банков", - пояснила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.При этом цепная реакция пойдет дальше: из-за смены формата финансирования эксперты прогнозируют снижение объемов предложения - не все застройщики смогут привлечь необходимые средства, не пользуясь деньгами дольщиков. Ранее о сокращении количества выданных девелоперам разрешений на строительство сообщил глава российского Минстроя Владимир Якушев.