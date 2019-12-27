ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Уйти от слежки: "Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам

      09:20Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Специалисты госкорпорации предлагают с Земли глушить сигналы, отправляемые устройствами на "родные" станции.

      "В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения", — говорится в материалах, опубликованных на сайте компании "Российские космические системы".

      Скрывать конфиденциальную деятельность на территории России от спутников-шпионов специалисты предприятия "Роскосмоса" предлагают с помощью множества наземных радиоэлектронных станций. Одни должны подавлять сигналы при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.

      Правда, авторы разработки уточняют, что такой способ помех может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Чтобы наверняка блокировать каналы связи, специалисты предлагают использовать несколько станций сразу.

      При этом разработчики инициативы предлагают систематизировать имеющуюся информацию: составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.

      Рубрики: ВПК, Технологии и IT

      Метки: Россия, Российские космические системы, "Роскосмос", спутники-шпионы, глушилки, радиосигнал

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить