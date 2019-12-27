Уйти от слежки: "Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам

Специалисты госкорпорации предлагают с Земли глушить сигналы, отправляемые устройствами на "родные" станции.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."В периоды времени, когда защищаемый район попадает в зону обзора бортовой аппаратуры космического аппарата наблюдения, необходимо обеспечить блокирование приемной бортовой аппаратуры тех космических аппаратов-ретрансляторов, которые находятся в зоне прямой радиовидимости этого космического аппарата наблюдения", — говорится в материалах, опубликованных на сайте компании "Российские космические системы".Скрывать конфиденциальную деятельность на территории России от спутников-шпионов специалисты предприятия "Роскосмоса" предлагают с помощью множества наземных радиоэлектронных станций. Одни должны подавлять сигналы при передаче данных со спутников оптического, инфракрасного и радиолокационного наблюдения на спутники-ретрансляторы, обеспечивающие сброс данных на наземные пункты приема.Правда, авторы разработки уточняют, что такой способ помех может использоваться только тогда, когда сами спутники-шпионы находятся вне зоны видимости наземных станций своих стран и не могут сбрасывать полученные снимки напрямую. Чтобы наверняка блокировать каналы связи, специалисты предлагают использовать несколько станций сразу.При этом разработчики инициативы предлагают систематизировать имеющуюся информацию: составить базу зарубежных разведывательных спутниковых систем, определить состав и места размещения наземных станций глушения, составить порядок их работы, а также определить помехи, которыми будут глушить передачу данных на иностранных спутниках.