Уйти от слежки: "Роскосмос" нашел способ помешать спутникам-шпионам

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Рубрики: ВПК, Технологии и IT
Метки: Россия, Российские космические системы, "Роскосмос", спутники-шпионы, глушилки, радиосигнал
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