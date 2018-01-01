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      Регионы Дальнего Востока получат за три года более 1 млрд рублей на поддержку фермеров

      09:59Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Дальний Восток за три года получит более 1 млрд рублей на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации, сообщили ТАСС в пресс-службе Минвостокразвития РФ.

      За счет этих средств будет субсидироваться создание и развитие фермерских хозяйств, также они пойдут на компенсацию затрат кооперативов на покупку техники и другие цели.

      Президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса 26 декабря 2019 года отметил необходимость проработать меры по снижению стоимости электроэнергии для фермеров и сельскохозяйственных кооперативов для развития этой сферы. В пресс-службе Минвостокразвития напомнили, что на Дальнем Востоке действует механизм выравнивания энерготарифов и другие меры поддержки.

      "Регионы Дальнего Востока в 2020 году получат больше 440 млн рублей из федерального бюджета. Всего же за три года сумма поддержки составит более 1 млрд рублей. За счет этих средств будут субсидироваться проекты создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств (в виде гранта "Агростартап"). Также будет возмещаться часть затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов, связанных с приобретением имущества, сельскохозяйственной техники, оборудования, мобильных торговых объектов, а также закупкой сельскохозяйственной продукции у членов сельскохозяйственного кооператива", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития.

      Кроме того, эти деньги пойдут на обеспечение работы центров компетенций в области сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров. Помимо этого, для дальневосточных предпринимателей действует программа "Доступный кредит для МСП", в рамках которой Фонд развития Дальнего Востока предоставляет финансирование банкам-партнерам, снижающим ставку для заемщиков из сегмента малого и среднего предпринимательства. Субсидирование процентной ставки из средств ФРДВ позволяет снизить стоимость займов для компаний на 4-6% относительно среднерыночных показателей и увеличить сроки кредитования (до 3-10 лет).

      Сейчас каждый россиянин может бесплатно получить "дальневосточный гектар". "Сельское хозяйство является одним из самых популярных видов использования участков по программе (23% полученных участков планируется использовать для этих целей). Житель может скооперироваться с друзьями, или оформить участки на всех членов своей семьи и вести свое хозяйство. Это значимое подспорье для фермеров", - добавили в пресс-службе Минвостокразвития.

      Рубрики: АПК

      Метки: АПК, субсидии

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