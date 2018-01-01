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      Китай оценивает рост ВВП в 2019 году более чем в 6%

      11:26Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ заявил, что рост ВВП Китая по итогам 2019 г. оценивается более чем в 6%, сообщает китайское государственное информационное агентство "Синьхуа".

      Президент США Дональд Трамп (слева) и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Фото: EPA-EFE/Alex Wroblewski/POOL

      По словам Лю, основные экономические индикаторы, в том числе занятость, цены и международные расчеты, находятся в разумных диапазонах.

      "Мы сохраняем оптимизм в отношении экономических операций Китая в этом году, и мы еще более уверены в долгосрочном развитии нашей страны", - сказал вице-премьер Госсовета КНР в интервью государственным СМИ.

      Лю добавил, что данные за январь указывают на более благоприятные, чем ожидалось, экономические перспективы.

      Официальные экономические данные будут обнародованы в Китае в пятницу.

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      Как сообщали "Вести.Экономика", США и Китай в среду подписали торговое соглашение первой фазы.

      Во время церемонии подписания Лю передал послание председателя КНР Си Цзиньпина, который заявил, что соглашение "хорошо для Китая, для США и для всего мира".

      Сам Лю отметил, что экономика Китая "переходит от быстрого роста к качественному развитию".

      Он также сказал, что "Китай продолжит улучшать правовую среду" и "приветствует инвесторов со всего мира", поскольку страна продолжает открытие своих рынков.

      Лю заявил, что Китай будет неуклонно продвигать открытие счета движения капитала и интернационализацию юаня, сосредоточив внимание на предотвращении рисков, сообщило китайское государственное издание "Жэньминь жибао".

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, ВВП, Лю Хэ

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