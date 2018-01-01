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      Продажи автомобилей в Европе резко выросли в декабре

      13:16Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Продажи автомобилей в Европе в декабре выросли четвертый месяц, сообщила Европейская ассоциация производителей автомобилей (ACEA).

      Фото: EPA/SEBASTIAN KAHNERT

      Число зарегистрированных новых автомобилей в Европе - 27 стран Европейского союза (без Мальты), а также Исландия, Норвегия и Швейцария - в прошлом месяце увеличилось на 21,4% в годовом выражении до 1 млн 261,742 тыс.

      По итогам 2019 г. продажи автомобилей в регионе увеличились на 1,2% до 15,8 млн.

      В Евросоюзе в декабре число зарегистрированных новых автомобилей увеличилось на 21,7% и оказалось рекордным для этого месяца - 1 млн 215,076 тыс.

      Рост был частично обусловлен низкой базой сравнения, поскольку годом ранее наблюдалось снижение продаж после введения нового более жесткого стандарта определения расхода топлива, отмечает ACEA.

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      Перспектива повышения налогов на автомобили в 2020 г. также стимулировала спрос на автомобили в некоторых странах ЕС, таких как Нидерланды и Швеция, где продажи в декабре подскочили на 113,9% и 109,3% соответственно.

      Все крупные европейские авторынки продемонстрировали рост в прошлом месяце. Во Франции продажи автомобилей в декабре подскочили на 27,7%, в Германии - на 19,5%, в Италии - на 12,5%. В Испании зафиксирован рост продаж на 6,6%, в Великобритании - на 3,4%.

      В целом в 2019 г. продажи автомобилей в Германии увеличились на 5%, во Франции - на 1,9%, в Италии - на 0,3%. В то же время в Испании продажи упали на 4,8%, в Великобритании - на 2,4%.

      Среди автопроизводителей наибольший рост продаж в Европе в декабре наблюдался у японской Mazda (+74%). Рост продаж более чем на 20% также продемонстрировали Volkswagen Group (+21,3%), Renault (+22,9%), Toyota (+21%), Nissan (+23,4%), Volvo Car (+27,2%) и Honda (+27,7%).

      В то же время продажи PSA Group снизились на 2,7%, Mitsubishi - на 2,6%.

      Рубрики: Европа

      Метки: Европа, Италия, Испания, Mazda, Франция, Великобритания, Honda, Volkswagen, Renault, продажи автомобилей, PSA Group, Германия

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