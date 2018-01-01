"Аэрофлот" предложил создать новую авиакомпанию для Дальнего Востока

"Аэрофлот" предложил создать новую региональную авиакомпанию для пассажирских и грузовых перевозок на Дальнем Востоке, сообщает "Коммерсантъ".

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Нового авиаперевозчика могут создать на основе дочерней компании "Аэрофлота" - "Авроры". Для закупки самолетов потребуется докапитализация компании из бюджета, после чего "Аэрофлот" уберет "Аврору" с баланса.Новой компании понадобятся самолеты L-410 производства Уральского завода гражданской авиации. "Ростех" поддерживает предложения, повышающие спрос на российскую авиатехнику.Президент Владимир Путин поручил правительству внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация, Сбербанк, ВТБ и "Ростех" рассматривают возможность создания авиакомпании для доступных перелетов в регионы Дальнего Востока.Член комитета по экономической политике Совета Федерации Иван Абрамов отметил в этой связи: "Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн руб. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть. Поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году".