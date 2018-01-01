ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      "Аэрофлот" предложил создать новую авиакомпанию для Дальнего Востока

      10:25Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". "Аэрофлот" предложил создать новую региональную авиакомпанию для пассажирских и грузовых перевозок на Дальнем Востоке, сообщает "Коммерсантъ".

      Нового авиаперевозчика могут создать на основе дочерней компании "Аэрофлота" - "Авроры". Для закупки самолетов потребуется докапитализация компании из бюджета, после чего "Аэрофлот" уберет "Аврору" с баланса.

      Новой компании понадобятся самолеты L-410 производства Уральского завода гражданской авиации. "Ростех" поддерживает предложения, повышающие спрос на российскую авиатехнику.

      Президент Владимир Путин поручил правительству внести предложения о создании авиакомпании для перевозок на Дальнем Востоке. Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация, Сбербанк, ВТБ и "Ростех" рассматривают возможность создания авиакомпании для доступных перелетов в регионы Дальнего Востока.

      Член комитета по экономической политике Совета Федерации Иван Абрамов отметил в этой связи: "Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн руб. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть. Поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году".

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: авиакомпания, Дальний Восток, лоукостер, "Аэрофлот", "Аврора"

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить