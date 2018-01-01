7 отставок правительств России

15 января 2020 года правительство России во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку. Глава кабинета заявил, что считает такой шаг необходимым на фоне предложений президента об изменении конституции.

Отставка второго правительства Виктора Черномырдина (1998)



Официальной причиной такого решения было названо желание сформировать более энергичную и работоспособную команду для обеспечения экономического подъема и решения социальных проблем.



Однако по закону о правительстве исполнять обязанности премьер-министра мог только один из его заместителей. Для разрешения правовой коллизии президент отменил пункт указа об исполнении главой государства обязанностей премьера и назначил министра топлива и энергетики Сергея Кириенко первым вице-премьером и и. о. председателя правительства.



Кандидатура Кириенко была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра страны. Депутаты дважды - 10 и 17 апреля - высказались против назначения Сергея Кириенко. Однако президент в третий раз внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы.



Согласно Конституции, очередной отказ парламентариев повлек бы за собой роспуск нижней палаты парламента, поэтому 24 апреля депутаты одобрили предложенную кандидатуру (251 - за, 25 - против, 39 - воздержались). В тот же день глава государства издал указ о назначении Кириенко председателем правительства. 23 марта 1998 года президент Борис Ельцин подписал указ об отставке кабинета министров Виктора Черномырдина и возложил на себя полномочия премьера.Официальной причиной такого решения было названо желание сформировать более энергичную и работоспособную команду для обеспечения экономического подъема и решения социальных проблем.Однако по закону о правительстве исполнять обязанности премьер-министра мог только один из его заместителей. Для разрешения правовой коллизии президент отменил пункт указа об исполнении главой государства обязанностей премьера и назначил министра топлива и энергетики Сергея Кириенко первым вице-премьером и и. о. председателя правительства.Кандидатура Кириенко была внесена в Госдуму для утверждения на посту премьер-министра страны. Депутаты дважды - 10 и 17 апреля - высказались против назначения Сергея Кириенко. Однако президент в третий раз внес его кандидатуру на рассмотрение Госдумы.Согласно Конституции, очередной отказ парламентариев повлек бы за собой роспуск нижней палаты парламента, поэтому 24 апреля депутаты одобрили предложенную кандидатуру (251 - за, 25 - против, 39 - воздержались). В тот же день глава государства издал указ о назначении Кириенко председателем правительства.

Отставка правительства Сергея Кириенко (1998)



Исполнение обязанностей председателя кабинета министров, в нарушение закона о правительстве, было возложено не на одного из вице-премьеров, а на экс-премьера Виктора Черномырдина, который на тот момент возглавлял движение "Наш дом - Россия". Президент аргументировал свое решение тем, что для разрешения кризиса нужны "политические тяжеловесы".



После того как Госдума дважды - 31 августа и 7 сентября - отказалась утверждать Черномырдина главой правительства, Борис Ельцин внес в Думу на пост нового премьера кандидатуру главы МИД РФ Евгения Примакова.



11 сентября нижняя палата дала свое согласие на его назначение (за - 317, против - 63, 15 воздержались). В тот же день глава государства подписал соответствующий указ. 23 августа 1998 года глава государства объявил об отставке Сергея Кириенко вместе со всем составом правительства. Это решение было принято после того, как кабинет министров и Центробанк РФ объявили 17 августа о техническом дефолте по своим долговым обязательствам и перестали поддерживать курс национальной валюты.Исполнение обязанностей председателя кабинета министров, в нарушение закона о правительстве, было возложено не на одного из вице-премьеров, а на экс-премьера Виктора Черномырдина, который на тот момент возглавлял движение "Наш дом - Россия". Президент аргументировал свое решение тем, что для разрешения кризиса нужны "политические тяжеловесы".После того как Госдума дважды - 31 августа и 7 сентября - отказалась утверждать Черномырдина главой правительства, Борис Ельцин внес в Думу на пост нового премьера кандидатуру главы МИД РФ Евгения Примакова.11 сентября нижняя палата дала свое согласие на его назначение (за - 317, против - 63, 15 воздержались). В тот же день глава государства подписал соответствующий указ.

Отставка правительства Евгения Примакова (1999)



Глава государства возложил временное исполнение обязанностей руководителя кабинета на первого вице-премьера, министра внутренних дел Сергея Степашина.



19 мая его кандидатура была одобрена большинством депутатов с первого раза (за - 301, против - 55, воздержались - 14). В тот же день Борис Ельцин подписал указ о назначении Сергея Степашина председателем правительства. 12 мая 1999 года президент отправил в отставку правительство Евгения Примакова. В своем телеобращении к гражданам страны Борис Ельцин объяснил свое решение необходимостью исправления кризисной ситуации в экономике и социальной сфере.Глава государства возложил временное исполнение обязанностей руководителя кабинета на первого вице-премьера, министра внутренних дел Сергея Степашина.19 мая его кандидатура была одобрена большинством депутатов с первого раза (за - 301, против - 55, воздержались - 14). В тот же день Борис Ельцин подписал указ о назначении Сергея Степашина председателем правительства.

Отставка правительства Сергея Степашина (1999)



Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся "консолидировать общество". В тот же день директор ФСБ был назначен первым вице-премьером и одновременно врио главы кабинета министров. 16 августа президент назначил Владимира Путина премьер-министром после одобрения Госдумой его кандидатуры (за - 233, против - 84, воздержались - 17).



31 декабря 1999 года Борис Ельцин досрочно ушел в отставку с поста президента, возложив исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина. В связи с этим с 10 января 2000 года непосредственное руководство деятельностью кабинета министров осуществлял первый вице-премьер Михаил Касьянов.



На досрочных выборах 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ. При этом он оставался во главе правительства до своей инаугурации 7 мая 2000 года. Меньше чем через три месяца, 9 августа 1999 года, в своем телеобращении президент РФ Борис Ельцин заявил, что принял решение об отставке правительства Сергея Степашина и обратился к Госдуме с предложением утвердить на посту главы кабинета директора Федеральной службы безопасности, секретаря Совбеза РФ Владимира Путина.Ельцин сообщил, что видит его своим преемником и рассчитывает, что Путину удастся "консолидировать общество". В тот же день директор ФСБ был назначен первым вице-премьером и одновременно врио главы кабинета министров. 16 августа президент назначил Владимира Путина премьер-министром после одобрения Госдумой его кандидатуры (за - 233, против - 84, воздержались - 17).31 декабря 1999 года Борис Ельцин досрочно ушел в отставку с поста президента, возложив исполнение обязанностей главы государства на Владимира Путина. В связи с этим с 10 января 2000 года непосредственное руководство деятельностью кабинета министров осуществлял первый вице-премьер Михаил Касьянов.На досрочных выборах 26 марта 2000 года Владимир Путин был избран президентом РФ. При этом он оставался во главе правительства до своей инаугурации 7 мая 2000 года.

Отставка правительства Михаила Касьянова (2004)



По словам Путина, решение не было связано "с оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства" и было "продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны" после очередных президентских выборов, назначенных на 14 марта 2004 года.



1 марта глава государства внес в Думу кандидатуру полпреда РФ при Европейских сообществах в Брюсселе Михаила Фрадкова для назначения на пост председателя правительства. 5 марта за проголосовали 352 депутата, против - 58, воздержались - 24. В тот же день Михаил Фрадков был назначен премьер-министром. 24 февраля 2004 года президент Владимир Путин объявил об отставке правительства Михаила Касьянова, врио главы кабинета был назначен вице-премьер Виктор Христенко.По словам Путина, решение не было связано "с оценкой итогов деятельности прежнего состава правительства" и было "продиктовано желанием еще раз обозначить свою позицию в вопросе о том, каков будет курс развития страны" после очередных президентских выборов, назначенных на 14 марта 2004 года.1 марта глава государства внес в Думу кандидатуру полпреда РФ при Европейских сообществах в Брюсселе Михаила Фрадкова для назначения на пост председателя правительства. 5 марта за проголосовали 352 депутата, против - 58, воздержались - 24. В тот же день Михаил Фрадков был назначен премьер-министром.

Добровольная отставка второго правительства Михаила Фрадкова (2007)



Согласно комментариям к Основному закону под редакцией председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, отставка была заранее согласована с главой государства.



В тот же день, 12 сентября, президент Владимир Путин принял отставку кабинета и внес в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова для утверждения в должности премьер-министра.



14 сентября за нового премьера проголосовал 381 депутат, против - 47, воздержались - 8. В тот же день президент подписал указ о назначении Виктора Зубкова председателем правительства. 12 сентября 2007 года премьер-министр Михаил Фрадков заявил о добровольной отставке правительства. Он объяснил это желанием обеспечить главе государства "свободу в выборе решений, включая кадровые", накануне думских и президентских выборов.Согласно комментариям к Основному закону под редакцией председателя Конституционного суда Валерия Зорькина, отставка была заранее согласована с главой государства.В тот же день, 12 сентября, президент Владимир Путин принял отставку кабинета и внес в Госдуму кандидатуру руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктора Зубкова для утверждения в должности премьер-министра.14 сентября за нового премьера проголосовал 381 депутат, против - 47, воздержались - 8. В тот же день президент подписал указ о назначении Виктора Зубкова председателем правительства.

Добровольная отставка правительства Дмитрия Медведева (2020)



Как отметил председатель правительства, президент не только обозначил приоритеты работы на ближайший год, но и представил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию России.



«Эти изменения, когда они будут приняты... внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — сказал он.



Как указал премьер, в этом контексте правительство должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения.



«В этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции России правительство России в действующем составе подало в отставку», — заявил он.



Владимир Путин поблагодарил правительство за работу. 15 января 2020 года премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.Как отметил председатель правительства, президент не только обозначил приоритеты работы на ближайший год, но и представил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию России.«Эти изменения, когда они будут приняты... внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти. Власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной», — сказал он.Как указал премьер, в этом контексте правительство должно предоставить президенту возможность принимать все необходимые решения.«В этих условиях я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьёй 117 Конституции России правительство России в действующем составе подало в отставку», — заявил он.Владимир Путин поблагодарил правительство за работу.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".С 1993 года кабинет министров был распущен президентом пять раз (по два раза в 1998 и 1999 годах, а также в 2004 году) и дважды сложил полномочия добровольно (2007 и 2020 годы). В остальных случаях отставка происходила в связи с инаугурацией избранного главы государства (вотум недоверия правительству Госдума не выносила ни разу).Ниже мы расскажем о 7 случаях отставки правительства России.