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      Парнас заявил, что Трамп был в курсе всех его действий на Украине

      10:52Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Президент США Дональд Трамп точно знал, чем занимался на Украине по поручению его адвоката Рудольфа Джулиани предприниматель Лев Парнас.

      ЕРА

      С таким утверждением последний выступил в интервью телеканалу MSNBC, фрагмент которого был показан в среду, сообщил ТАСС.

      Парнаса попросили прокомментировать заявления Трампа о том, он не знаком с ним, а также Игорем Фруманом, Андреем Кукушкиным и Дэвидом Корреей, которым в США осенью прошлого года были предъявлены обвинения в сговоре с целью привлечения средств российского предпринимателя на финансирование ряда американских избирательных кампаний, а также в лоббистской деятельности в интересах украинского чиновника. "Это ложь. Президент Трамп точно знал, что происходит", - сказал предприниматель.

      "Он был осведомлен о всех моих передвижениях. Я бы ничего не предпринимал без согласия Руди Джулиани или президента [США]", - продолжал Парнас, уточнив, что у него лично не было ни намерений, ни желания по своей воле общаться с официальными лицами Украины. "Я имею в виду, что им незачем было говорить со мной. Зачем кругу приближенных президента Зеленского, или министру [внутренних дел Арсену] Авакову, или [бывшему] президенту [Украины Петру] Порошенко встречаться со мной? Кто я такой? Им сказали, чтобы они встретились со мной", - сказал бизнесмен, утверждая, что упомянутые им лица пытаются скрыть факт встречи.

      В октябре прошлого года Парнас и предприниматель Игорь Фруман были задержаны в США. Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила им и еще двум лицам обвинения в нарушениях при лоббистской деятельности. Предпринимателей подозревают в попытках добиться отставки Марии Йованович с должности посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника. Вскоре после задержания Парнас был освобожден под залог, ему было разрешено покидать свой дом лишь для посещения заседаний суда, встреч с адвокатом и для участия в религиозных ритуалах.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: Дональд Трамп, Рудольф Джулиани

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