Вся реклама на Украине должна выходить с 16 января на украинском языке

Вся реклама на Украине должна выходить теперь на украинском языке, гласит статья закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", которая вступила в силу 16 января.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания пояснил, что статья закона определяет порядок использования государственного языка в рекламе. "С указанной даты вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть выполнена только на украинском языке", - отметил Нацсовет, сообщает ТАСС.Закон предусматривает возможность для телерадиокомпаний (ТРК) зарубежного вещания, а также для ТРК, вещающих на одном или нескольких официальных языках Европейского союза, размещать рекламу на официальных языках ЕС. "В печатных СМИ, которые издаются на одном из официальных языков ЕС, допускается размещение рекламы на том языке, на котором издается такое печатное СМИ", - пояснил Нацсовет.Нарушение языковых требований в рекламе влечет за собой наложение штрафов в размере 200-300 необлагаемых налогом минимальных доходов граждан, то есть 3,4-5,1 тыс. гривен ($143-213). За первое нарушение нарушителю могут вынести предупреждение без применения штрафных санкций.Верховная рада Украины 25 апреля 2019 г. приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", а 15 мая 2019 г., за пять дней до истечения срока своих президентских полномочий, закон подписал президент Петр Порошенко.Закон обязывает граждан использовать украинский язык во всех областях общественной жизни. За нарушение закона предусмотрены денежные штрафы. Украинский омбудсмен по защите государственного языка Татьяна Монахова заявила в конце прошлого года, что власти Украины начнут через два-три года выписывать штрафы в размере до $500 за нарушение этого закона.Нарушением закона считается "умышленное игнорирование украинского языка в публичном пространстве, в том числе при обращении в государственные больницы и поликлиники", пояснила Монахова и заверила, что закон о госязыке не предусматривает наказания за отказ от использования украинского языка в бытовом общении.Между тем Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала ряд положений закона. Комиссия отметила, что языковая проблема не должна стать источником межэтнической напряженности в стране, а власти должны учитывать особое место русского языка и языковые права нацменьшинств.В частности, Венецианская комиссия рекомендовала властям Украины рассмотреть вопрос об отмене предусмотренных санкций, а также исключить статью, устанавливающую ответственность за умышленное искажение украинского языка в официальных документах и текстах. Власти пообещали "в определенной мере прислушиваться" к выводам комиссии.