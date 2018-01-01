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      В интернете выложили запись "совещания" у Гончарука с критикой Зеленского

      11:06Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Аудиозапись совещания украинского правительства, на котором премьер-министр Украины Алексей Гончарук неоднозначно отзывается о президенте страны Владимире Зеленском, появилась на YouTube.

      Алексей Гончарук. Фото: 24tv.ua

      Ролик с аудиозаписью размещен на YouTube-канале "Как обмануть президента", который создан 15 января. Ролик подписан как "История, как Алексей Гончарук, Оксана Маркарова, Яков Смолий, Екатерина Рожкова, Юлия Ковалив собирались на совещание к "тупому президенту" Зеленскому".

      Совещание якобы прошло 16 декабря 2019 г. На аудиозаписи звучит голос, похожий на голос Гончарука, который накануне встречи с Зеленским просит помочь объяснить президенту, что происходит с курсом доллара, за счет чего доллар укрепляется, а также объяснить, есть ли "дыра в бюджете" в размере 50 млрд гривен (более $2 млрд).

      "У Зеленского есть очень примитивное понимание экономических процессов. Есть платежный баланс. А они насильно укрепили. Он ищет ответ на этот вопрос. А у него нет ответа на этот вопрос", - звучит в аудиозаписи голос, похожий на голос Гончарука.

      Человек с голосом Гончарука объясняет, что нужно объяснять президенту, и признает, что и сам не очень хорошо разбирается в экономике. "Я полный профан в экономике, я юрист по образованию. Но что я понимаю: есть две экономические теории - монетарная и кейнсианская", - добавляет якобы Гончарук.

      Пресс-служба украинского правительства заявила, что "не располагает информацией о подлинности относительно аудио- или видеозаписи, которая распространяется в сети интернет", а сведения об отставке Гончарука также не соответствуют действительности.

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: правительство, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук

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