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      Мишустин намерен провести изменения в составе правительства: кто из министров может уйти?

      11:32Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра, заявил, что в новом правительстве произойдут изменения.

      Михаил Мишустин

      "Мишустин сказал, что он будет обсуждать, в том числе с фракциями, кандидатуры на должности министров. Кандидат сказал, что изменения будут", - отметил глава фракции "Единой России" в Госдуме Сергей Неверов, сообщает ТАСС.

      Мишустин назвал первоочередными задачами нацпроекты и цифровую экономику. "Приоритет цифровой экономики, опора на нацпроекты", - отметил источник.

      В Послании Федеральному собранию президент Владимир Путин предложил внести ряд изменений в Конституцию России. В частности, речь шла о том, чтобы передать Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства и представленных им вице-премьеров и министров.

      Правительство 15 января ушло в отставку. Путин подписал указ, которым возложил временное исполнение обязанностей председателя правительства на Медведева.

      Президент внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Мишустина для назначения на пост премьер-министра. Госдума рассмотрит кандидатуру Мишустина в четверг, 16 января.

      Между тем фракции Госдумы на встрече с Мишустиным больше всего критиковали Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры, заявила советник председателя Госдумы Анастасия Кашеварова.

      "Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: министерство труда - Топилин, министерство здравоохранения - Скворцова, министерство культуры - Мединский, министерство просвещения - Васильева", - отметила Кашеварова в своем телеграм-канале в четверг.

      В свою очередь депутат Госдумы Алексей Корниенко отметил: "Да, ему задали вопрос. Он сказал, что будут серьезные, кардинальные изменения, но фамилий пока он не назвал ни одной. Он сказал, что менять структуру правительства будут. Министров будут кардинально менять, но пока фамилий он не обозначил".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Владимир Путин, Госдума, Михаил Мишустин, премьер-министр, Дмитрий Медведев

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