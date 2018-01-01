Украина проведет совместные учения с НАТО в октябре

Украина и НАТО договорились о проведении совместных учений в Одессе по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, сообщает правительственный портал Украины.

ЕРА

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Учения "Нерушимая устойчивость-2020" будут проводиться с 5 по 9 октября. Участники от Украины и стран-членов НАТО будут отрабатывать алгоритм действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.Документ о проведении учений подписали украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по вопросам политики и безопасности Беттина Каденбах."Нам необходимо проводить больше учений и совместных действий с НАТО. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - заявил Кулеба.Ранее в январе глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черное море является стратегически важным регионом для альянса, в связи с чем он намерен наращивать свое присутствие в нем, сообщили "Известия".