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      Украина проведет совместные учения с НАТО в октябре

      11:47Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Украина и НАТО договорились о проведении совместных учений в Одессе по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, сообщает правительственный портал Украины.

      ЕРА

      Учения "Нерушимая устойчивость-2020" будут проводиться с 5 по 9 октября. Участники от Украины и стран-членов НАТО будут отрабатывать алгоритм действий в кризисных ситуациях, которые могут возникнуть в Черноморском регионе.

      Документ о проведении учений подписали украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба и заместитель генсека НАТО по вопросам политики и безопасности Беттина Каденбах.

      "Нам необходимо проводить больше учений и совместных действий с НАТО. Сегодня мы делаем еще один шаг в этом направлении. Учения также важны для развития нашей системы национальной устойчивости в противодействии гибридным угрозам", - заявил Кулеба.

      Ранее в январе глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Черное море является стратегически важным регионом для альянса, в связи с чем он намерен наращивать свое присутствие в нем, сообщили "Известия".

      Рубрики: Бывший СССР

      Метки: НАТО, Украина

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