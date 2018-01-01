Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России приказами от 15 января отозвал лицензии у страховщиков "Чувашия-Мед" (Чебоксары), "Экип" (Москва) и "Симаз-Мед" (Новосибирск).

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом страховщиков от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Решение вступило в силу с 15 января.СК "Экип" добровольно отказалась от страховой деятельности и заявила о передаче своего портфеля в СК "ТИТ" в июле прошлого года. Компания имела лицензию на осуществление страховой деятельности по 85 видам страхования.Компании "Чувашия-Мед" и "Симаз-Мед" осуществляли деятельность в области обязательного и добровольного личного страхования.