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      Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний

      12:15Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Банк России приказами от 15 января отозвал лицензии у страховщиков "Чувашия-Мед" (Чебоксары), "Экип" (Москва) и "Симаз-Мед" (Новосибирск).

      Лицензии отозваны в связи с добровольным отказом страховщиков от осуществления предусмотренной лицензией деятельности. Решение вступило в силу с 15 января.

      СК "Экип" добровольно отказалась от страховой деятельности и заявила о передаче своего портфеля в СК "ТИТ" в июле прошлого года. Компания имела лицензию на осуществление страховой деятельности по 85 видам страхования.

      Компании "Чувашия-Мед" и "Симаз-Мед" осуществляли деятельность в области обязательного и добровольного личного страхования.

      Рубрики: ЦБ РФ, Страхование

      Метки: Банк России, страхование, лицензия, портфель, страховщик

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