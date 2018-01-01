Первое совещание по внесению изменений в Конституцию РФ пройдет в пятницу

Первое совещание созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ пройдет 17 января, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."Установочное заседание состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу", - сказал Клишас РИА "Новости".Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.Президент создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте Кремля.Сопредседателями группы станут глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации" Талия Хабриева.В состав комиссии войдут Елена Исинбаева, Александр Калягин, Константин Косачев, Леонид Левин, Владимир Машков, Ярослав Нилов, Михаил Пиотровский, Леонид Рошаль, Владимир Соловьев, Валентина Терешкова, Александр Шохин и другие.