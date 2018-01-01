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      Первое совещание по внесению изменений в Конституцию РФ пройдет в пятницу

      12:14Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Первое совещание созданной президентом РФ рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию РФ пройдет 17 января, сообщил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.

      "Установочное заседание состоится завтра. Первое рабочее совещание намечено на пятницу", - сказал Клишас РИА "Новости".

      Президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию заявил, что Конституция РФ должна иметь приоритет над международным законодательством. Также президент предложил россиянам проголосовать по предложенному им пакету изменений в конституцию.

      Президент создал рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, сообщается на сайте Кремля.

      Сопредседателями группы станут глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации" Талия Хабриева.

      В состав комиссии войдут Елена Исинбаева, Александр Калягин, Константин Косачев, Леонид Левин, Владимир Машков, Ярослав Нилов, Михаил Пиотровский, Леонид Рошаль, Владимир Соловьев, Валентина Терешкова, Александр Шохин и другие.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: Андрей Клишас, Конституция

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