Человеческий капитал – базовая ценность для России

Одной из основных тем Послания президента РФ Федеральному собранию 2020 г. стали демография и борьба с бедностью. Владимир Путин инициировал целый комплекс мер, направленных на улучшение ситуации в этой области и несущих за собой существенные социальные расходы государства. Из каких источников будут профинансированы решения, позволят ли они улучшить ситуацию с доходами населения, а также скажутся ли эти меры на динамике ключевой ставки, от которой во многом зависит инвестиционная активность, рассуждает главный аналитик ПСБ Денис Попов.

Денис Попов, главный аналитик ПСБ

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."По оценкам чиновников, на поддержку рождаемости, материнства и семей с детьми, малоимущих слоев населения, развитие здравоохранения и качества образования будет направляться не менее 300 млрд руб. в год начиная уже с 2020 г.Государство уже давно работает над решением демографических и социальных проблем. В конце нулевых за счет активной государственной политики удалось добиться позитивных результатов: спад численности населения приостановился, и даже наблюдался рост. Но в последние годы тенденция сокращения численности населения возобновилась, в том числе за счет затянувшейся стагнации реальных доходов населения.В декабре 2020 г. Росстат опубликовал обновленный долгосрочный демографический прогноз. Согласно "серединному" сценарию прогноз средней численности населения на 2035 г. снизился на 1 млн человек – негативный тренд усиливается.Данная тенденция не может не беспокоить, ведь мощь экономики страны напрямую связана с человеческим капиталом и его качеством. Так, согласно экономической теории долгосрочный экономический рост зависит от численности трудовых ресурсов, капитала и производительности труда.В этой связи снижение численности населения, его старение и ухудшение качества трудовых ресурсов прямо и негативно влияют на долгосрочный экономический рост. Поэтому политика властей естественным образом направлена на устранение этих рисков. Реализуемая пенсионная реформа обеспечивает экономику трудовыми ресурсами в условиях демографической ямы.Национальные проекты (демография, здравоохранение, образование, цифровая экономика и т. д.), реализация которых стартовала в 2019 г., ориентированы на решение демографических проблем и задач повышения качества трудовых ресурсов и производительности труда.Тем не менее даже принятых национальных проектов может быть недостаточно для достижения результата. Например, таргет по коэффициенту рождаемости в 1,7 в 2024 г. не обеспечит естественного прироста населения (при прочих равных нужно не менее 2,1). Озвученные в рамках послания инициативы значительно усилят некоторые из национальных проектов (особенно такие направления, как демография, здравоохранение и образование), что должно помочь в достижении поставленных целей.Но любые меры имеют стоимость, а в случае с социально-экономическими расходами эта стоимость не может снижаться, а еще и должна сохраняться или наращиваться в реальном выражении (т. е. индексироваться). Таким образом, предложенные меры несут существенную нагрузку на бюджет.По оценкам и. о. первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, демографические стимулы, предложенные президентом, "обойдутся бюджету в 400-450 млрд руб. в 2020 г.", а в следующие годы величина расходов на предложенные меры будет "значительно больше". Оценки МЭР скромнее: 300 млрд руб. в 2020 г. и 600 млрд в год после 2022 г.Антон Силуанов говорит, что задачи будут обеспечены в полном объеме. "Поработаем с возможностями по улучшению сбора доходов, проработаем наши приоритеты исходя из тех остатков прошлого года, которые были не исполнены и перешли на текущий год", - заявил он. Напомним, еще в декабре 2019 г. глава Счетной палаты Алексей Кудрин докладывал о рекордных объемах неисполнения расходов бюджета в 2019 г. – на 1 трлн руб. Причины этого в значительной степени связаны с повышением качества управления бюджетными расходами, но это тема отдельного разговора. Что касается 1 трлн руб., то очевидно, что эти деньги были изъяты из экономики и осели на бюджетных счетах. Поэтому возвращение их в экономику через наиболее транспорентный канал бюджетных расходов (социальные программы) полностью обоснованы. Условия для этой операции благоприятные: в экономике наблюдается устойчивая тенденция по снижению инфляции (что связано со слабостью спроса), которая негативно влияет на финансовые показатели компаний. Кроме того, МЭР активно выступает за переход к стимулирующей бюджетной политике для усиления внутреннего спроса. К тому же, как считает Антон Силуанов, предложенные президентом меры негативного влияния на инфляцию не окажут.Тем не менее побочным эффектом от роста расходов может стать сужение потенциала снижения ключевой ставки Банком России. Ведь одновременно с финансированием новых мер демографической и социальной политики власти намерены стимулировать развитие инвестиционной активности – также значимого фактора долгосрочного экономического роста. В частности, президент поддержал планы о частичном использовании излишка ФНБ (его объем превысил таргет в 7% ВВП) на инфраструктурные инвестиции.Согласно ранее озвученным планам использование излишка в 1 трлн руб. планируется растянуть на три года, чтобы не создавать инфляционных рисков. В конце 2019 г. эти уровни допрасходов не смутили Банк России, который продолжал снижать ключевую ставку. С учетом демографических мер допрасходы бюджета удвоятся, что потребует от ЦБ повторной переоценки инфляционного эффекта бюджетной политики правительства.В средне- и долгосрочной перспективах дополнительные расходы бюджета могут финансироваться за счет реализации имеющегося, по словам Силуанова, потенциала по повышению качества администрирования доходов бюджета и борьбы со схемами уклонения от налогов.На наш взгляд, достигнутая в последние годы макроэкономическая стабильность, а также острая потребность в более активных мерах стимулирования социально-экономического развития страны оправдывают озвученные сегодня решения. Тем не менее только их, вероятно, может быть недостаточно для решения проблемы стагнации реальных доходов населения. Достигнуть долгосрочного и устойчивого роста возможно лишь посредством повышенной координации социально-экономической политики на федеральном и региональном уровнях, а также с усилением гармонизации бюджетной, социально-экономической, промышленной и монетарной политики государства".