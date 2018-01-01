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      Объемы обогащения урана в Иране превысили уровень, достигнутый до ядерной сделки

      14:41Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что объемы обогащения урана в стране сейчас превышают уровень 2015 г., когда Тегеран согласился на ядерную сделку с мировыми державами. Об этом сообщает Reuters.

      Президент Ирана Хасан Рухани. Фото: EPA-EFE/IRANIAN PRESIDENTIAL OFFICE HANDOUT

      "Мы обогащаем больше урана, чем до того, как сделка была достигнута... Давление на Иран возросло, но мы продолжаем двигаться вперед", - сказал Рухани, выступая по телевидению в четверг.

      Как сообщали "Вести.Экономика", 8 мая 2019 г. президент Ирана Хасан Рухани объявил, что страна возобновляет часть своей ранее приостановленной ядерной программы в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 г. и восстановление Вашингтоном санкций против Ирана.

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      Иран уже нарушил многие из ограничений сделки, касающихся его ядерной деятельности, в том числе в отношении чистоты, до которой он обогащает уран, его запасов обогащенного урана, моделей центрифуг, которыми он обогащает уран, и объектов для обогащения урана.

      В начале января Иран объявил, что он откажется от ограничений, установленных в ядерной сделке 2015 г. в отношении количества центрифуг для обогащения урана.

      Тем не менее Тегеран отметил, что он может вернуться к выполнению своих обязательств в рамках "Совместного всеобъемлющего плана действий" (СВПД), если санкции США будут сняты.

      Великобритания, Франция и Германия во вторник запустили механизм разрешения споров в рамках СВПД, который сводится к официальному обвинению Ирана в нарушении условий соглашения.

      В то же время три страны заявили, что по-прежнему желают успеха ядерной сделки с Тегераном и не присоединяются к кампании "максимального давления", проводимой администрацией президента США Дональда Трампа.

      Иран раскритиковал этот шаг, назвав его "стратегической ошибкой с политической точки зрения".

      Рубрики: Ближний Восток

      Метки: Иран, обогащение урана, Хасан Рухани, ядерная сделка, СВПД

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