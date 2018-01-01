Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовым вопросам, заявил в четверг глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."Планируем переговоры в январе. Газа вполне достаточно, он есть. Без газа наши люди не останутся", - сообщил Каранкевич.Цена российского газа для Белоруссии в январе и феврале сохраняется на уровне $127 за 1 тыс. куб. м, соответствующий протокол Белоруссия и Россия подписали 31 декабря 2019 г. Цена на газ с марта остается предметом дальнейших переговоров, передает "БелТА".Также были подписаны дополнения к контрактам на транзит и поставку газа с "Газпром трансгаз Беларусь", продлевающие их до 2021 г. Согласно подписанным документам контрактные объемы поставок и транзита в 2020 г. сохранены на уровне 2019 г.В 2019 г. цена на газ для Белоруссии была фиксированной и составляла также $127 за 1 тыс. куб. м на границе. В республиканском бюджете на 2020 г. этот параметр заложен на уровне 2019 г.