Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы и введения прогрессивной шкалы НДФЛ

Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин высказался против отмены пенсионной реформы, заявил депутат фракции КПРФ в Госдуме Алексей Корниенко.

Михаил Мишустин. Фото: ФНС

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."По пенсионной реформе сейчас лучше ничего не трогать, мне кажется", - отметил Мишустин, которого процитировал Корниенко. Депутат передал другое высказывание Мишустина о пенсионной реформе: "Разобраться нужно по тому, что происходит с доходами и дожитием".Мишустин не считает возможным вводить послабления налога на доходы физлиц. А переход на прогрессивную шкалу НДФЛ неэффективен и неактуален в данный момент, привел мнение Мишустина глава думского комитета по развитию гражданского общества Сергей Гаврилов."Он объяснил, почему сейчас неэффективно уходить на прогрессивный налог", - отметил Гаврилов. Это связано с тем, что в России насчитывают порядка 20 млн человек, доходы которых меньше прожиточного минимума."У нас нет среднего класса, не с кого собирать прогрессивную статью. А вопрос с богатыми и сверхбогатыми надо решать по-другому, большей прозрачностью и большей ответственностью. Сейчас это просто неактуально", - ответил Гаврилов на вопрос, выступил ли Мишустин против прогрессивной шкалы НДФЛ.