Главным драйвером в 2020 году ожидает стать внутренняя трансформация России

Предыдущий год оказался весьма успешным для финансового рынка России. На сырьевом рынке преобладал рост цен на нефть. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене более чем на 22%. Индекс Мосбиржи продолжил штурмовать новые высоты, преодолев круглую отметку 3 тыс. пунктов, а на рынке облигаций индекс RGBI преодолел отметку 150 пунктов.

Алексей Кузьмин,



Директор по развитию и стратегическому планированию АО "НФК-Сбережения"

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Банк России продолжил смягчение монетарной политики, проведя несколько раундов снижения ключевой ставки, в итоге данная ставка опустилась до значения 6,25%, а российская валюта сумела восстановиться по отношению к доллару США более чем на 11%. Таким образом, курс USDRUB_TOM опустился ниже 62-й отметки. Важными драйверами послужили действия Банка России и благоприятная конъюнктура на рынке углеводородов.Продолжатся ли наблюдаемые тенденции в текущем 2020 г. и какие факторы могут воспрепятствовать такому сценарию?Прежде всего следует отметить, что потенциал снижения ключевой ставки Банком России стал существенно более ограниченным. В декабрьском докладе о денежно- кредитной политике отмечено, что целесообразность дальнейшего снижения ставки будет оцениваться в первом полугодии, при этом отмечено, что кумулятивный эффект от пяти состоявшихся снижений ключевой ставки будет растянут и потребуется время, чтобы его оценить. Таким образом, можно предполагать, что в первом полугодии мегарегулятор будет оценивать, как скоро исчерпается эффект от предыдущих решений, и только после этого, учитывая складывающуюся на тот момент конъюнктуру, будет рассматривать целесообразность продолжения смягчения. Иными словами, основные ожидания сводятся к тому, что в первом полугодии ключевая ставка останется неизменной. Более того, с учетом последних событий возобновление политики смягчения во втором полугодии становится маловероятным, а шансы на ее ужесточение, напротив, существенно возрастают.Для рынка такой расклад означает, что на драйвер в виде активности ЦБ РФ в том виде, как это было в прошлом году, рассчитывать уже не следует. В этой связи продолжение снижения доходностей на долговом рынке если и сохранится, то будет носить скорее инерционный характер в поисках равновесных значений.Если рассматривать перспективы на нефтяном рынке, то неопределенности в данном случае значительно больше. В то же время ситуация на Ближнем Востоке остается достаточно стабильной. Недавние события вокруг Ирана оказали ограниченное влияние, поэтому данные факторы вряд ли послужат росту цен на нефть. Также стоит отметить, что в базовом сценарии среднесрочного прогноза Банка России в 2020 г. средняя цена на нефть марки Urals ожидается на уровне $55 (примерно соответствует цене на нефть марки Brent на уровне $62), что немногим ниже текущих значений.Поэтому в случае реализации базового сценария Банка России рынок лишится и второго драйвера в виде восстановления цен на нефть.В то же время в текущем году появились новые факторы, которые могут стать определяющими при развитии тенденций 2020 г. В частности, ожидается запуск расходования средств из ФНБ, превышающих 7% ВВП. Ранее министр финансов Антон Силуанов отмечал, что готов направить часть средств на наиболее перспективные крупные проекты. В качестве примера приводился проект "Газпрома" по строительству газохимического и СПГ комплекса в Усть-Луге. В данном контексте можно ожидать усиления конкуренции между крупнейшими компаниями в попытках получить финансирование. Положительные решения благоприятно отразятся на котировках соответствующих эмитентов. Точку в этом вопросе поставил президент Владимир Путин, отметив, что в приоритете будут рассматриваться окупаемые проекты, которые снимают инфраструктурные ограничения (в частности, упомянуто строительство магистралей, развязок и иных дорожных сооружений). Данные условия станут благодатным полем для поиска новых инвестиционных идей.И, конечно, самым важным событием, последствия которого предстоит оценивать инвесторам еще долгое время, является Послание президента РФ Федеральному собранию и последовавшая вслед за ним отставка правительства. Перед властью поставлена миссия усиления суверенитета страны и перехода к социально- ориентированной экономике. Для этого государство должно решить демографические проблемы, создать условия для существенного повышения доходов граждан, обеспечить рост ВВП выше среднемировых темпов. При этом ежегодный прирост инвестиций должен составлять не менее 5% с доведением доли инвестиций до 25% в 2024 г. От того, насколько эффективно будет решать поставленные задачи новое правительство, будет определяться динамика и на фондовых рынках.На текущий момент для инвесторов данная ситуация означает, что у российских компаний, ориентированных на внутренний спрос, впервые за многие годы появилась долгосрочная перспектива развития. Это открывает потенциал роста котировок акций в первую очередь всего потребительского сектора.С другой стороны, поставленные перед государством задачи предполагают ежегодное увеличение расходов порядка 500 млрд руб. (до 0,5% ВВП). В этой связи стимулирование расходов в условиях лага роста предложения послужит важнейшим проинфляционным фактором. Таким образом, в текущем году следует готовиться к росту инфляции. Более того, выход за пределы таргета может ускорить решение Банка России о завершении политики смягчения и переходу к более жесткой денежно-кредитной политике.