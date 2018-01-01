Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

Около 30 российских компаний из разных отраслей могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций в России, сообщил "Ведомостям" представитель Мосбиржи.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Столько успешных российских IPO состоялось за предыдущие 10 лет – в 2010–2019 гг., отмечает глава рынков акционерного капитала BCS Global Markets Алексей Клетенков.Речь идет только об IPO, без учета вторичных размещений (SPO).Оценки инвестбанкиров сдержаннее: от 3-4 до 10-15 IPO с учетом тех, что пройдут за рубежом. Независимо от итоговой цифры сейчас, по их мнению, очень хорошее время для IPO: окно возможностей открывается и для эмитентов, и для инвесторов.В 2019 г. IPO провела только HeadHunter – на американской NASDAQ.Вице-президент банка "Открытие" Евгений Ананьев ждет в этом году до 10-15 IPO компаний первого-второго эшелона, "если позитивные условия на рынке сохранятся". По оценкам "ВТБ капитала", около 10 компаний рассматривают возможность IPO (или re-IPO – доразмещения акций, которые присутствуют на бирже скорее формально), сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала Борис Квасов. Осторожнее всех управляющий директор Сбербанка Антон Мальков: 3-4 сделки при хороших условиях.