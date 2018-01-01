ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO

      13:46Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Около 30 российских компаний из разных отраслей могут при благоприятной конъюнктуре провести первичные размещения акций в России, сообщил "Ведомостям" представитель Мосбиржи.

      Столько успешных российских IPO состоялось за предыдущие 10 лет – в 2010–2019 гг., отмечает глава рынков акционерного капитала BCS Global Markets Алексей Клетенков.

      Речь идет только об IPO, без учета вторичных размещений (SPO).

      Оценки инвестбанкиров сдержаннее: от 3-4 до 10-15 IPO с учетом тех, что пройдут за рубежом. Независимо от итоговой цифры сейчас, по их мнению, очень хорошее время для IPO: окно возможностей открывается и для эмитентов, и для инвесторов.

      В 2019 г. IPO провела только HeadHunter – на американской NASDAQ.

      Вице-президент банка "Открытие" Евгений Ананьев ждет в этом году до 10-15 IPO компаний первого-второго эшелона, "если позитивные условия на рынке сохранятся". По оценкам "ВТБ капитала", около 10 компаний рассматривают возможность IPO (или re-IPO – доразмещения акций, которые присутствуют на бирже скорее формально), сообщил соруководитель управления рынков акционерного капитала Борис Квасов. Осторожнее всех управляющий директор Сбербанка Антон Мальков: 3-4 сделки при хороших условиях.

      Рубрики: Акции

      Метки: Мосбиржа, размещение акций

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить