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      Китай согласился покупать редкоземельные металлы у США в рамках торговой сделки

      15:45Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Китай согласился покупать два типа редкоземельных металлов у США в рамках торгового соглашения первой фазы, подписанного в среду, сообщает Reuters.

      Фото: EPA/QILAI SHEN

      Соглашение, подписанное в Вашингтоне вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ и президентом США Дональдом Трампом, дает Китаю два года для наращивания закупок сотен американских товаров, включая скандий и иттрий, два из 17 редкоземельных элементов, широко используемых в освещении и компьютерах.

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      Помимо скандия и иттрия, в группу из 17 редкоземельных элементов также входят гадолиний, гольмий, диспрозий, европий, иттербий, лютеций, неодим, празеодим, прометий, самарий, тербий, тулий, церий, эрбий и лантан.

      Ни скандий, ни иттрий в настоящее время не производятся в США. Тем не менее несколько компаний разрабатывают американские месторождения для производства этих и других редкоземельных металлов.

      Торговая сделка первой фазы фактически дает этим компаниям гарантированного клиента, что должно помочь в поиске проектного финансирования.

      Как сообщали "Вести.Экономика", доминирующее положение Китая как поставщика редкоземельных металлов, которые используются для производства множества товаров - от высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники, вызывало опасения на фоне торговой войны.

      По данным Reuters, армия США планирует финансировать строительство объекта по переработке редкоземельных элементов, что является частью усилий Вашингтона по обеспечению внутренних поставок.

      Рубрики: США и Канада, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: США, Китай, редкоземельные металлы, скандий, торговая сделка, иттрий

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