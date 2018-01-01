Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства: задачи нужно решать более динамично

Ушедшее в отставку правительство выстроило хорошую работу с Госдумой, но стоящие перед Россией задачи необходимо решать более динамично, заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".Госдума надеется, что новое правительство начнет более успешно выполнять нацпроекты, решать задачи по развитию экономики. Новый премьер-министр уже весной должен выступить с отчетом перед Госдумой, поэтому времени на раскачку у него нет, отметил Володин, сообщает "Интерфакс"."Уже где-то, наверное, в середине апреля в рамках отчета правительства придется вновь прийти в Государственную думу и выступить перед депутатами с отчетом. Ежегодный отчет правительства - это норма, которая определена и относится к полномочию Государственной думы, и она должна быть реализована в любом случае", - подчеркнул Володин."Времени на раскачку нет, и тем более мы понимаем, что вчера неслучайно все решения принимались, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе. У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае здесь ему (новому премьер-министру - прим. ред.) придется брать на себя эту ответственность", - заключил Володин.