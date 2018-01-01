ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Володин оценил работу ушедшего в отставку правительства: задачи нужно решать более динамично

      13:49Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Ушедшее в отставку правительство выстроило хорошую работу с Госдумой, но стоящие перед Россией задачи необходимо решать более динамично, заявил глава Госдумы Вячеслав Володин.

      Вячеслав Володин

      Госдума надеется, что новое правительство начнет более успешно выполнять нацпроекты, решать задачи по развитию экономики. Новый премьер-министр уже весной должен выступить с отчетом перед Госдумой, поэтому времени на раскачку у него нет, отметил Володин, сообщает "Интерфакс".

      "Уже где-то, наверное, в середине апреля в рамках отчета правительства придется вновь прийти в Государственную думу и выступить перед депутатами с отчетом. Ежегодный отчет правительства - это норма, которая определена и относится к полномочию Государственной думы, и она должна быть реализована в любом случае", - подчеркнул Володин.

      "Времени на раскачку нет, и тем более мы понимаем, что вчера неслучайно все решения принимались, чтобы правительство как можно скорее приступило к работе. У нас будет возможность в середине апреля принять отчет за то, что было сделано в течение нынешнего года и за прошлый год. В любом случае здесь ему (новому премьер-министру - прим. ред.) придется брать на себя эту ответственность", - заключил Володин.

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: правительство, Госдума, Михаил Мишустин, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить