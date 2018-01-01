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      МЭА понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 году

      14:31Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2020 г. с 1,3 млн до 1,19 млн баррелей в сутки. Спрос на нефть составит в этом году 101,45 млн баррелей в сутки.

      Между тем мировой спрос на нефть вырос в 2019 г. на 960 тыс. баррелей в сутки до 100,26 млн баррелей в сутки, в 2018 г. - на 1,11 млн баррелей в сутки до 9,3 млн баррелей в сутки. В 2017 г. мировой спрос на нефть составил 98,9 млн баррелей в сутки.

      Основная часть роста спроса в 2019 г. пришлась на Китай (+720 тыс. б/с), Саудовскую Аравию (+290 тыс. б/с) и Бразилию (+125 тыс. б/с), тогда как в странах ОЭСР спрос упал на 425 тыс. б/с, а в Индии спрос не изменился.

      "Добыча нефти ОПЕК в декабре 2019 г. составила 29,44 млн б/с, что на 180 тыс. б/с ниже по сравнению с предыдущим месяцем из-за сокращения добычи в Саудовской Аравии. Этот уровень ниже нового целевого показателя группы на 2020 г. еще до его официального вступления в силу. Принятие во внимание добровольного сокращения Саудовской Аравии означает, что десять стран ОПЕК должны сократить добычу еще на 70 тыс. б/с с января", - отмечает МЭА.

      Рубрики: Энергетика, Настоящее

      Метки: МЭА, нефть, Китай, Саудовская Аравия, ОЭСР

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