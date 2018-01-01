Мишустин: деньги на выполнение поставленных президентом задач есть

Благодаря профицитному бюджету и макроэкономической стабильности у государства имеется достаточно ресурсов для выполнения задач, поставленных президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному собранию, заявил кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустиин.

Конечно, средства, которые были обозначены в Послании, есть.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика"."Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач начиная уже с января этого года", - отметил Мишустин, выступая в Госдуме на пленарном заседании, где рассматривают вопрос о назначении Мишустина главой правительства.Мишустин подчеркнул, что "одновременно нужно незамедлительно качественно подготовить все законодательные акты, которые необходимы и по которым будет вестись работа".Поскольку выполнение задач, поставленных в послании, касается регионов, Мишустин считает необходимым наладить четкое взаимодействие с субъектами Федерации. "Нужно так выстроить систему взаимодействия с регионами, чтобы люди своевременно получили новые выплаты. И важно довести до семей точную информацию о том, как они могут без проволочек, нервотрепки получить помощь", - заявил Мишустин.Меры, изложенные президентом в Послании Федеральному собранию, потребуют около 4 трлн руб. из бюджета за четыре года, но эти средства перераспределят внутри бюджета."Этот год это примерно 450 млрд руб., четырехлетка - это порядка 4 трлн руб. Средства эти будут соответствующим образом перераспределены внутри бюджета, но не затронут никаких обязательств федерального бюджета и бюджетов регионов", - пояснил Мишустин. На рассмотрение поправок в бюджетный кодекс отведено 25 дней."Эта работа вчера уже начата. Сегодня я провел все консультации с министром финансов Антоном Германовичем Силуановым.С точки зрения ресурсов, они есть в полном объеме. И все эти решения должны быть приняты и заработать уже сейчас с начала года. Поэтому в этом смысле хочу вас заверить, что эта работа уже идет полным ходом, надеюсь на вашу поддержку", - заключил Мишустин.