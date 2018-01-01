ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Число клиентов, совершающих ежедневные сделки с акциями на Мосбирже, превысило 100 тысяч

      14:37Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". Количество клиентов, ежедневно совершающих сделки на рынке акций Московской биржи, к середине января впервые превысило отметку 100 тыс., сообщает Московская биржа.

      С начала 2020 г. возросла клиентская активность на рынке акций Московской биржи. Количество клиентов, ежедневно совершающих сделки, к середине января превысило отметку 100 тыс.

      Общее число клиентов (физических лиц) на фондовом рынке Московской биржи в настоящее время составляет 3,9 млн. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными лицами, достигло почти 1,7 млн. Доля частных инвесторов в совокупном объеме биржевых торгов акциями равна 44% (в 2019 г. – 36%).

      Количество активных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку в 2019 г. на рынке акций, составило 791 тыс. (в 2018 г. – 456 тыс.). Лидерами по числу активных клиентов являются "Тинькофф Банк" (230 тыс. клиентов), Сбербанк (209 тыс.), ВТБ (100 тыс.), БКС (78 тыс.) и "Финам" (55 тыс.).

      Росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, внедренные на российском финансовом рынке и предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома. Реализованная Московской биржей технология онлайн-регистрации на всех основных рынках клиентов позволяет начать операции с ценными бумагами через несколько минут с момента открытия счета на сайте, в мобильном приложении брокера, банка или при личном посещении офиса.

      Рубрики: Акции

      Метки: фондовый рынок, Мосбиржа, ИИС, частный инвестор

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить