Число клиентов, совершающих ежедневные сделки с акциями на Мосбирже, превысило 100 тысяч

Количество клиентов, ежедневно совершающих сделки на рынке акций Московской биржи, к середине января впервые превысило отметку 100 тыс., сообщает Московская биржа.

Москва, 16 января - "Вести.Экономика".С начала 2020 г. возросла клиентская активность на рынке акций Московской биржи. Количество клиентов, ежедневно совершающих сделки, к середине января превысило отметку 100 тыс.Общее число клиентов (физических лиц) на фондовом рынке Московской биржи в настоящее время составляет 3,9 млн. Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых частными лицами, достигло почти 1,7 млн. Доля частных инвесторов в совокупном объеме биржевых торгов акциями равна 44% (в 2019 г. – 36%).Количество активных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку в 2019 г. на рынке акций, составило 791 тыс. (в 2018 г. – 456 тыс.). Лидерами по числу активных клиентов являются "Тинькофф Банк" (230 тыс. клиентов), Сбербанк (209 тыс.), ВТБ (100 тыс.), БКС (78 тыс.) и "Финам" (55 тыс.).Росту интереса российских частных инвесторов к инвестиционным услугам способствуют действующие налоговые льготы, а также развитие цифровых технологий и сервисы удаленной идентификации, внедренные на российском финансовом рынке и предоставляющие возможность открыть брокерский счет, не выходя из дома. Реализованная Московской биржей технология онлайн-регистрации на всех основных рынках клиентов позволяет начать операции с ценными бумагами через несколько минут с момента открытия счета на сайте, в мобильном приложении брокера, банка или при личном посещении офиса.