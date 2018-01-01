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      Сбербанк – ожидаемо крепкая отчетность

      14:15Распечатать
      Москва, 16 января - "Вести.Экономика". По итогам 2019 г. чистая прибыль составила 870 млрд руб., поднявшись на 7% по сравнению с итогами 2018 г., отмечает Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал".

      Дмитрий Александров, начальник управления аналитических исследований ИК "УНИВЕР Капитал"

      "Чистый процентный доход практически не изменился (+0,6%) и составил 1,26 трлн руб., чистый комиссионный доход вырос на 9,9% до 469,5 млрд руб. Рост операционных доходов был сдержан на уровне 7,5%, отношение расходов к доходам – на уровне 1/3.

      Здесь стоит отметить не только рост за счет транзакционных операций, но и традиционный для ситуации со снижением ставок эффект: падение процентов по депозитам существенно опережает снижение ставок по кредитам, что поддерживает чистую процентную маржу банка. Пока ключевая ставка ЦБ России достаточно высока, запас для сохранения этого эффекта есть и на 2020 г. (естественно, при сохранении текущих трендов).

      Декабрь оказался хорошим месяцем: приток средств физлиц существенно перекрыл отток в корпоративном сегменте, а в кредитовании были достигнуты рекордные месячные объемы как в розничном, так и в корпоративном блоках.

      Просроченная задолженность сократилась на 3,1 млрд руб., а ее доля в портфеле снизилась до 2,18%. Рентабельность капитала превысила 20%, достаточность общего капитал по Н1 превысила 14,5%.

      Отчетность Сбербанка позволяет сделать одно не очень хорошее предположение: падение корпоративного кредитного портфеля может свидетельствовать об отсутствии у бизнеса видения возможностей для роста, вследствие чего нет спроса на дополнительное фондирование под текущие затраты или капитальные вложения. Вместе с тем, активный спрос населения на кредитный ресурс может указывать на сокращающиеся возможности поддерживать текущие расходы за счет основных источников дохода. Наблюдающееся на этом фоне увеличение средств на депозитах (и это на фоне оттока средств на ИИС) подразумевает растущее расслоение по уровню благосостояния между социальными стратами.

      Годовые данные по МСФО будут отличаться, однако уже известные результаты позволяют в целом позитивно оценить итоги прошедшего года и ожидать хороших дивидендных платежей, которые, судя по всему, будут близки к 20 руб. на акцию".

      Рубрики: Акции, Финансы

      Метки: Центробанк, кредиты, Сбербанк, отчетность, доход, проценты, Дмитрий Александров

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